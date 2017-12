Ao lado de Marina Ruy Barbosa e Tatá Werneck, Bruna Marquezine chora ao apresentar novela

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Quem passava pelos corredores da Comin Con Experience, uma das maiores feiras de Cosplay do país, nessa sexta-feira, 8, viu um trio pra lá de animado. É que Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa e Tatá Werneck estiveram no evento, em São Paulo, para falar sobre suas personagens na próxima novela das 19h, "Deus salve o rei". Por lá, aliás, Bruna não conteve as lágrimas ao assistir, pela primeira vez, um trailer da trama, exibido durante um painel no evento. "É inédito para mim. Foi a primeira vez que vi esse clipe. Desculpem se eu gaguejar, mas me emocionei", justificou ela, que vive a princesa vilã Catarina. "É a primera vez que a gente faz algo assim no Brasil. É muito incrível estar aqui e é um orgulho enorme para o nosso país. Catarina é uma mulher forte e decidida, mas também dissimulada. Ela sabe manipular as pessoas e o momento de agir. É ambiciosa e tem grandes planos", contou.

Tatá, Marina e Bruna dançando funk

A personagem de Bruna vai dificultar a vida da mocinha Amália, vivida por Marina Ruy Barbosa. "Catarina sabe o momento exato de recuar e de agir. Ela tem grandes planos para o futuro de Artena e para a sua vida", contou. Marina também destacou os pontos fortes de sua protagonista. "A Amália é uma plebeia, a mocinha, mas é forte, tem garra, tem luz. Uma das coisas que me instigou é que ela não é bobinha. Tem seus ideais, é independente e corre atrás das coisas. Tem a oportunidade de virar princesa, mas não se apega a isso", garantiu. "Estou muito feliz com o reencontro com a Bruna, nos conhecemos desde novinhas. Nunca fiz um trabalho em que tivéssemos uma equipe tão unida. Quando me chamaram, fiquei muito feliz. É meu primeiro trabalho de época".

Bruna se emocionou durante apresentação da trama

Questionadas sobre ter a série americana "Game of Thrones" como referência, as duas protagonistas assumiram assistir a produção. "Eles passaram algumas referências. Mas eu usei uma minha mesmo. Porque sou completamente apaixonada por 'Game of Thrones'. Eu assisti tudo e com a desculpa de que era trabalho", brincou Bruna. Já Marina contou com outra referência: Daenerys Targaryen. "Tenho um crush nela".

Tatá Werneck divertiu o público ao descrever sua personagem, Lucrécia. "Pasmem, sou uma princesa!", disse, levando a plateia aos risos. "A Lucrécia é uma princesa quadripolar. Ela ri, chora, se arrepende, ela tem libido, ela é ninfomaníaca. Ela vai afetar todos os homens", adiantou. Ao final, as três ainda mostraram requerado ao som de um funk medieval improvisado pela comediante.