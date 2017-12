Ticiane Pinheiro revela que Roberto Justus a ajudou para que a filha aceitasse seu novo marido

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Muitos se surpreenderam quando Roberto Justus apareceu com a namorada, Ana Paula Siebert, no casamento de sua ex-mulher, Ticiane Pinheiro, com o jornalista César Tralli. A relação dos dois, porém, vai além de cordialidade. A apresentadora revelou, em uma entrevista para Luciana Gimenez, que o ex-marido teve papel fundamental para que a filha, Rafaella, conseguisse aceitar o seu novo relacionamento. “A Rafa estava com o pai viajando, descobriu pelo Instagram que eu ia casar e me ligou. Claro que rola um ciuminho, nesses sete meses que ficamos separados ela dormia na minha cama. O Roberto me ajudou bastante falando para ela que fez a família dele e agora a mãe ia fazer a dela”, elogiou.

César Tralli, Ticiane, Rafaella, Roberto Justus e Ana Paula Siebert: boa relação

Para quem não sabe, até subirem ao altar, Ticiane e César passaram por alguns rompimentos. Os dois começaram a namorar no início de 2014, mas terminaram em setembro do mesmo ano. Um mês depois, reataram e, em outubro de 2016, romperam mais uma vez. Em maio desse ano, finalmente, decidiram ficar juntos. O motivo de tantos términos? A pressa de Tici de subir ao altar. "Logo que me separei, tinha muita vontade de casar, ter filho, queria mostrar pro Brasil e pro mundo que casamento vale a pena. Eu falava de casamento no primeiro dia, quando beijei, já disse: é você’. Ele ainda não estava certo disso, achou: ‘essa mulher foi com muita sede ao pote'", explicou ela, que conheceu o amado em um salão de beleza. "Ele estava fazendo a sobrancelha. Um dia fui sem hora marcada, nunca tinha visto homem ali. Troquei telefone, mas ele demorou muito para me ligar, uns 15 dias. Para beijar então, uma eternidade. Até para casar, quatro anos”

Ticiane e César Tralli

De acordo com a apresentadora, os dois chegaram a um acordo sobre casamento quando Ticiane decidiu que não queria mais. "Sempre sonhei com casamento, vida a dois, rotina, sou romântica. Não nasci para ser de balada, para a vida de solteira. Adoro café da manhã, jantar junto, quero alguém cuidando de mim. Gosto de dar satisfação, de saber onde a outra pessoa está. Terminamos por estresse da vida, resolvemos que não estava muito bom e terminamos. Não imaginava nunca que íamos voltar. Viajei, curti minha filha, me mudei. Quando voltamos, falei que não queria casar mais. Aí caiu a ficha dele, descobriu que eu era o amor da vida dele”, contou, bem-humorada.