"Evito cenas fortes, mas entendo", diz Xande Negrão, sobre trabalho de Marina Ruy Barbosa

Xande Negrão confessou que procura não assistir as cenas mais quentes de Marina Ruy Barbosa na televisão. "Acompanho tudo, mas evito cenas fortes. Mas eu entendo", disse o piloto, durante o lançamento do livro "Inspirações", escrito pela amada. Quando perguntado sobre a próxima novela da esposa, "Deus salve o rei", Xande brincou: "Acho que pior do que 'Justiça' não vai ter mais", disse, referindo-se à cena na qual a personagem da atriz é assassinada durante sexo no banho, na série exibida em 2016.

A personagem de Marina foi morta no banho em "Justiça"

Nas primeiras imagens da próxima trama das sete, já exibidas nos intervalos da programação da Globo, Marina aparece dando beijos em Rômulo Estrela, seu par romântico, mas o piloto garantiu que leva numa boa. "Só selinho está bom", disse, em entrevista ao portal Uol.

Marina e Xande Negrão

Marina também se pronunciou e contou a reação do marido ao ver seus trabalhos. "Claro que ele vai ver 'Deus salve o rei', eu mostro para ele. Fica orgulhoso e feliz. Aí, gente, ele casou comigo sabendo, né? Casou com o pacote. É minha profissão, é o que amo fazer. Casei com ele também por isso, porque além de eu amá-lo demais, de ele ser o amor da minha vida, ele entende a minha profissão, me apoia, e isso é fundamental. Trabalho desde os 9 anos, se eu fosse casar agora com alguém que não me apoiasse, não tivesse orgulho, não jogasse junto, não daria certo", explicou.

Xande derreteu-se ao falar da nova empreitada da ruiva. "Adorei, ela está superfeliz com o livro. Se empenhou bastante nesse ano para o lançamento. São poemas, canções que ela adora, ela está super feliz e merece. E eu estou superfeliz por ela", garantiu.