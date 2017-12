Duda Nagle revela já ter feito sexo a três e surpreende Sabrina Sato: "Onde eu estava?"

Tamanho do Texto: +A -A

Sempre muito bem-humorados, Sabrina Sato e Duda Nagle fizeram uma brincadeira cheia de confissões no canal da apresentadora. Em um encontro com o youtuber Carlos Santana e a blogueira Camila Coutinho, o casal brincou de "Eu nunca" e o filho de Leda Nagle revelou já ter feito sexo a três, para surpresa da namorada. “Duda, como assim? Que história é essa? Onde eu estava nessa hora?”, perguntou a japa, aos risos. Ele justificou: “Estou colocando só para a brincadeira não perder a graça”.

O namorado de Sabrina também brincou com o fato de ela usar roupas curtas. “As roupas da Sabrina são tão pequenas que eu nunca sei para que parte do corpo elas foram originalmente feitas”, disse ele, que contou ser ciumento e revelou já ter fuçado o celular de ex-namoradas. "Sempre fui desconfiado". "Amor, você já mexeu no meu celular?", perguntou Sabrina, que garantiu nunca ter feito. "Não seu, não. Mas já fui ciumento no passado", explicou o galã.

Na brincadeira, a japa revelou, ainda, já ter usado aplicativo de edição para manipular imagens, principalmente na barriga. Além dela, a blogueira Camila Coutinho também admitiu já ter manipulado imagens postadas: "Sempre! Eu não escondo, não".

O youtuber Carlos Santana, perguntou, então, se algum deles já havia beijado alguém do mesmo sexo e sugeriu: “Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo. Mas é beijo, beijo”, disse, fazendo movimentos que sugeriam um beijo de língua. Sabrina Sato, então, respondeu: “Eu já beijei. Está bom, gente. Depois ele vai ficar perguntando para mim e eu vou ter que aguentar sozinha", disse, referindo-se ao amado.