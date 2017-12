Construída por voluntários, pista de Skate da Levi's vira documentário

Tamanho do Texto: +A -A

Histórias boas merecer ser documentadas, não é? E essa vale a pena. Esta semana a Levi’s estreou o documentário sobre a construção da primeira pista de skate brasileira e a segunda da América Latina como parte do projeto DIY – Do It Yourself. Em outubro, atletas profissionais viajaram até Manaus para uma experiência única ao lado de voluntários. Por lá, os skatistas se juntaram para a construção de uma skatepark com o uso de materiais recicláveis em uma ação da Levi’s que é referência no mundo.

A pista de skate da Levi's

Há dez anos, a grife global se engajou no projeto DIY – Do It Yourself e passou a construir pistas de skate pelo mundo. Até hoje, são sete skateparks ativas, sendo duas na América Latina. Além da unidade boliviana, em La Paz, a brasileira foi a última desta rede e é o cenário do novo produto da Levi’s. O documentário, que também estará disponível nas redes sociais a partir da sexta-feira, 15, coroa a ação que mobilizou os skatistas voluntários de Manaus para a construção da pista no Passeio do Mindu. “Ver uma pista de skate brotar das mãos de skatistas voluntários e pessoas da comunidade local é, para a Levi’s, o primeiro passo da interação, inclusão e convívio social. Coisas impossíveis acontecem quando as pessoas se unem para tornar um sonho real”, disse a gerente de marketing da Levi’s, Marina Kadooka.