Deborah Secco comenta retorno de "Celebridade" e diz: "Nunca me achei sexy"

O grande sucesso "Celebridade", de Gilberto Braga, voltou ao ar em "Vale a pena ver de novo" após 14 anos. Uma das mais marcantes personagens da história, Darlene, vivida por Deborah Secco, aliás, é mais atual do que nunca: é que na trama, o sonho da subcelebridade é alcançar a fama. Para Deborah, esse nunca foi o objetivo em sua longa carreira - que completa 30 anos. "Os anos passam e a gente se certifica de que esse conceito não faz parte da nossa escolha. Eu, anos atrás, escolhi a arte e não ser uma celebridade. A fama não foi um objetivo. Eu sempre quis dar vida à pessoas diferentes de mim", disse, em entrevista ao "Extra".

Deborah Secco

Já a manicure que não media esforços em busca de seus objetivos - e usava e abusava da sensualidade. "Darlene foi uma das minhas personagens mais marcantes e mais lembradas. Ela tem um fã clube enorme até hoje", contou a atriz, que, assim como a personagem, também chama atenção por sua beleza. Mas ela garante: nunca foi escrava da vaidade. "Nunca me achei sexy, mas sou uma mulher muito melhor hoje", analisa ela, que, aos 38 anos, é casada com Hugo Moura e mãe da pequena Maria Flor, de dois anos.

Juliana e Deborah como Darlene e Jaqueline Joy

A trama, aliás, também lhe rendeu ótimos amigos. Entre eles Juliana Paes, que vivia Jaqueline Joy, parceira de Darlene. Deborah foi, inclusive, madrinha de casamento da amiga com o empresário Carlos Eduardo Baptista, em 2008. "Sou muito amiga da Juliana. Talvez tenhamos menos contato do que naquela época porque nos tornamos mães. Isso, com certeza, nos toma bastante tempo", explicou ela, que garante: não faria nada diferente do que fez. "O que eu sou hoje foi construído com acertos e erros. Não abriria mão de ser quem eu sou".