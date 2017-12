Selena Gomez fala de reaproximação com Bieber e término com The Weeknd

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Eleita a Mulher do Ano pela revista "Billboard", Selena Gomez estampou um ensaio de capa da publicação e falou, entre outros assuntos, sobre sua reaproximação com Justin Bieber, o término com The Weeknd e algumas de suas músicas novas. Segundo a estrela, o que a levou a se reaproximar do ex foi o mesmo que a fez voltar a falar com Demi Lovato e outros amigos de infância. "Estou com 25 anos. Não tenho mais 18 ou 19 ou 20. Aprecio pessoas que realmente impactaram minha vida. Então, talvez antes, pode ter sido que tenhamos forçado algo que não deu certo. Mas isso não significa que você deixa de se importar por alguém", analisou ela, que explicou: "Isso também se aplica a pessoas em geral. Eu cresci com Demi [Lovato], Nick e Joe [Jonas] e Miley [Cyrus] – nós passamos por algumas fases em nossas vidas. Eu não acho que isso seja tão sério como as pessoas tentam passar. É apenas a minha vida. Eu cresci com todas essas pessoas, e é tão legal ver onde todos estão. Isso remete à ideia de se sentir completa. Eu acho que uma verdadeira representação do amor está além de você mesmo. É sobre eu ter ido comprar café hoje de manhã e ter conversado com uma mulher que estava celebrando seu aniversário e o fato de que ia para a Disney pela primeira vez. Eu contei a ela quais eram meus lugares preferidos lá e ela ficou animada, e eu fiquei animada por que ela também ficou. Coisas pequenas são impactantes".

Selena e Justin flagrados aos beijos

Sel garantiu, ainda, que ela e Abel tiveram um término amigável. "Algo de que estou realmente orgulhosa é que existe uma amizade muito verdadeira entre nós. Eu realmente nunca experimentei algo assim na minha vida. Nós terminamos como melhores amigos, e foi genuinamente sobre incentivar e cuidar um do outro. Isso foi extraordinário para mim", afirmou. Apesar disso, de acordo com a revista "People", o cantor apagou todas as lembranças da ex de suas redes sociais e deixou de seguí-la. Por outro lado, Selena manteve as fotos do relacionamento. Vale lembrar que eles namoraram por dez meses e, recentemente, anunciaram o término após flagras da amizade dela com Justin Bieber.

Ela revelou, ainda, que está trabalhando em músicas novas. “Estou. Digo isso da forma mais amável possível, mas minha gravadora tem me atentado sobre todas as músicas que eu tenho criado, e é muito empoderador dizer ‘não’. Gostei como nós apresentamos as músicas este ano, porque não foi de uma forma agressiva, foi bem genuína. Cancelei as duas últimas turnês que eu fiz e isso é algo que considero profundamente também“, garantiu.

Selena entregou o troféu à melhor amiga, Francia Raisa

Na última semana, Selena recebeu o prêmio de Mulher do Ano durante o "Billboard Woman in Music", fez um discurso emocionado, em que relembrou a luta para recuperar sua saúde. Para quem não lembra, ela chegou a passar por um transplante de rim no início do ano, por conta de complicações relacionadas ao Lúpus. E a estrela não subiu ao palco sozinha: fez questão de levar sua melhor amiga e doadora, Francia Raisa. “Para ser honesta, acho que a Francia deveria receber esse prêmio porque ela salvou minha vida”, disse, ao entregar o troféu à amiga. "Gostaria de agradecer a minha incrível equipe e família, porque eles ficaram comigo por momentos muito difíceis. Eu quero que as pessoas saibam que eu as respeito profundamente”, acrescentou.

Sobre o título, ela afirmou que sente orgulho de fazer parte do mundo da música. “Nunca me senti mais orgulhosa de ser uma mulher nesta indústria. Agradeço a todas as mulheres mais velhas que nos ajudaram”.