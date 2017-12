Couro e garrafas pet viram coleção de jóias estilosas pelas mãos de Silvia Blumberg

Aiula E Tamanho do Texto: +A -A

A designer de jóias Silvia Blumberg lançou na terça 28 sua nova coleção de ecojóias, no Fórum de Ipanema no Rio. A coleção une couro e garrafas pet e foi feita em parceria com o especialista em moda Xico Gonçalves. O evento fez parte das comemorações de fim de ano da badalada galeria da cidade.

Seguindo as tendências de verão a dupla desenhou os braceletes e macro brincos em tons quentes como o laranja e amarelo, mas também deram um toque ladylike com os nudes rosados, azuis e cinza azulados. Além disso, os clássicos bege e caramelo também fazem parte da coleção que nasceu por acaso.

Peças da coleção de Silvia Blumberg

"Quando eu soube que o Xico ía fazer uma consultoria para uma grife de moda couro em Novo Hamburgo pedi que ele trouxesse vários retalhos", disse Silvia. A designer vem desenvolvendo coleções com material reciclado desde 2008, mas é a primeira vez que trabalha com couro.

Xico Gonçalves e Silvia Blumberg

O formato das peças vai desde o geométrico com detalhes em couro cortado em franjas, até brincos de gotas com debruns e babados. Os braceletes vêm tanto na versão fina quanto grossa também com os mesmos detalhes. "O que eu adorei na coleção foi o fato dela ser artesanal mas sem um resultado hippie. Ficou bem chique", explicou Xico.