Sandy admite "sangue quente" ao ler insultos: "Respondo quando me tira muito do sério"

Tamanho do Texto: +A -A

Volta e meia, Sandy se envolve em alguma polêmica com seus fãs na internet. Seja por conta de fazer questão que o filho, Theo, mantenha o anonimato, ou por críticas à sua maquiagem. Em uma entrevista, a cantora confessou realmente já ter perdido a cabeça algumas vezes, principalmente quando lê insultos ou mentiras a seu respeito. "Tento não responder nada, porque acho que não vale a pena perder tempo nem valorizar isso. Mas quando uma coisa me tira muito do sério, às vezes o sangue sobe e eu dou uma resposta (risos), em um momento ou outro", disse ela, que admite ser "sangue quente". "Às vezes, me chateia um pouco, mas tem hora que não me causa nenhum tipo de emoção. Estou muito acostumada a lidar com isso, e hoje em dia estou muito consciente que isso é assim com todo mundo, que essa é a realidade atual e as pessoas são assim mesmo. São os haters, e não quer dizer que o Brasil inteiro esteja contra mim em algum momento. Só quer dizer que tem uma turminha ali que está a fim de colocar os cachorros pra fora e trata o artista como se fosse um objeto. Tomei consciência disso, e hoje eu me importo muito menos. Às vezes eu fico um pouco brava e respondo na hora, mas isso não acontece com frequência", explicou.

Lucas Lima e Sandy

Já o marido, Lucas Lima, é mais bravo, de acordo com a cantora. "O Lucas é menos cauteloso com esse tipo de coisa. Não quero ficar sendo falada, gerar notícias ou fazer auê com esses assuntos que possam me incomodar, e o Lucas não se importa, ele vai lá e fala mesmo. Ele é um cara de personalidade muito forte, mas eu também sou. Ele é só mais impulsivo, de permitir ser levado mais na emoção. E eu sou mais controlada. Nós dois temos personalidades muito fortes, de falar na lata, sabe? Mas essa imagem que as pessoas têm dele é um pouco exagerada", defendeu ela.

Vale lembrar que, vira e mexe, Lucas usa as redes sociais para desabafar sobre algo que lhe desagradou. A última foi por conta de um ataque que a esposa sofreu de um fã no aeroporto. "“Não é ‘fã-agressor’, é agressor. Ponto. Triste essa suavização da agressão premeditada. Tem testemunhas. Tem vídeo. Absurdo, isso”, chegou a dizer, na época.