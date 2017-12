Gio Ewbank fala de ciúmes e revela: "Já dei uns tapas no Bruno"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Sempre muito espontânea, Giovanna Ewbank não esconde que é ciumenta, não só com o marido, mas também com seus amigos e familiares. Em uma entrevista ao canal do youtuber Felipe Neto, a atriz confessou que já chegou a dar um tapa em Bruno Gagliasso por conta disso. "Já dei barraco com namorado, marido, de gritar, de bater. Uma vez dei uns tapas no Bruno e foi por ciúme”, revelou ela, que logo mostrou ao colega o tamanho da sua mão. “Eu tenho uma mão enorme, minha mão é maior que a do meu marido”, riu. Ela explicou: "Eu sou ciumenta, mas não só com relações marido e mulher. Sou com minha filha, minha família, meus amigos. Tenho poucas relações, mas sou bem intensa".

Felipe Neto e Giovanna Ewbank

Por conta disso, Giovanna já se envolveu em confusões com algumas celebridades. "Não preciso falar nomes. Tem motivo. O motivo é o Bruno, né, que a pessoa não para de dar em cima até hoje. Aí toda vez que encontra é um problema. E essa pessoa tem muitas histórias. Não dá mole só pro Bruno não. As mulheres, outras atrizes, normalmente não gostam dessa pessoa", entregou ela, que não revela o nome da moça. "Na internet eu não falo mal das pessoas, porque não quero que os outros saibam da minha treta com a pessoa, mas pessoalmente eu faço questão de dar um olhar, falar 'e aí? Fez isso, então espera'. Eu gosto de olhar no olho e falar”, contou.

Giovanna disse, ainda, que, no começo do relacionamento com o marido, chegava a ir embora de festas. "No início do meu namoro com o Bruno a gente sempre saía, porque a gente chegava no lugar e tinham duas ou três ex dele. Apesar de que, de ex eu nunca tive muito não. Quando a gente encontra em um lugar não gosto muito, mas nada demais".

Em meio à polêmica relacionada a Titi, que, recentemente, sofreu ataques racistas na web, Felipe não deixou de comentar o assunto: "Você tem pena ou raiva?". Giovanna prontamente respondeu: "Eu fico muito triste. Não tenho pena da pessoa, fico triste em ver como ainda existe tanto preconceito. O ser humano é muito maldoso. Fico revoltada. Mas já está na polícia e vai ser resolvido", assegurou.