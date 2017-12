Camila Queiroz e Klebber Toledo se casarão no Ceará: "Lugar mágico"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Camila Queiroz não foi lá muito com a cara de Klebber Toledo logo que o conheceu. Ela mesma quem confessou a história durante o "Mais Você" dessa quinta, 30. "Achei ele metido, chato, todo certinho", revelou ela, que teve seu primeiro contato com o galã - e atual noivo - nos bastidores de "Êta mundo bom", no começo de 2016, quando viveram um par romântico. "Nosso encontro é um encontro de vida. Ele diz que sempre me amou", derreteu-se, apaixonada. Vale lembrar que os dois ficaram noivos em junho desse ano, menos de um ano após assumirem o namoro, em agosto do ano passado, quando acabaram as gravações da trama de Walcyr Carrasco.

Camila e Klebber em Jericoacoara

"Klebber é realmente diferente, eu gostaria que todo mundo pudesse passar um tempo com ele, conviver mesmo, porque ele é muito gentil com o mundo, ele é especial", elogiou ela, que se prepara para subir ao altar com o amado. "Vai ser no segundo semestre de 2018. Estamos adequando", adiantou a intérprete de Luiza, de "Pega Pega". E os dois escolheram o Ceará como cenário do enlace. "Jericoacoara. É um lugar tão mágico, tão especial. A gente voltou para lá há pouco tempo para ter certeza e para sentir aquele lugar. O local do casamento é importante", disse.

Em outra entrevista, no "Vídeo Show", Camila já havia adiantado como pensa em seu vestido. "Clássica. Sou muito romântica, canceriana. Independentemente do lugar em que a gente escolher casar, estarei mais clássica com certeza", chegou a dizer, na época. A lua de mel, porém, promete aventura. "Acho que praia, mas depende. Para você ver como sou eclética: já pensei em um mochilão pela Europa! Pôr uma mochila nas costas e sair sem rumo. Fiz isso algumas vezes na minha vida e foi muito legal".