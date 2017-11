"Não perdi por causa do vestido", diz a Miss Brasil Monalysa Alcântara

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

O traje de gala de Monalysa Alcântara no Miss Universo rendeu polêmica. Gloria Coelho, criadora do modelo feito em tule, cetim de seda, quase 6 mil bolinhas de vários tamanhos e 5 mil cristais Swarovski, acabou sofrendo algumas críticas nas redes sociais. Internautas chegaram a dizer que ela "acabou com o sonho da miss com o vestido terrível", mas a própria piauiense defendeu a estilista. "Não perdi por causa do vestido nem por causa do desfile. As pessoas tentam encontrar um motivo para a derrota, mas isso não existe”, disse ela, que, no entanto, reconheceu certa dificuldade ao andar quem assistiu o concurso reparou que ela titubeou ao descer as escadas no palco. "Enroscava nas pernas", justificou.

Apesar disso, Monalysa é pura alegria e garantiu que ficou satisfeita por chegar ao Top 10. “Acho que fui muito bem, estava me divertindo e consegui transparecer minha felicidade por estar ali. Sei que tinha muita gente torcendo por mim, mas a concorrência é grande”, analisou ela, que, ao chegar em Las Vegas, onde aconteceu o concurso, ficou apreensiva. "Confesso que me assutei um pouco, por que eram muitas meninas. Meninas lindas, foi assustador”.

A miss fez uma transmissão ao vivo em suas redes sociais e, a pedido dos fãs, montou seu próprio "top 3" do concurso. Em primeiro lugar, Lauriela Martins, da Angola. "Não estou desmerecendo as outras, mas foi o contato que tive com ela. Eu sei o quanto ela é inteligente, o quanto ela é humilde, o quanto ela é de verdade”, disse. Segundo Monalysa, a nova amiga pretende visitá-la no Brasil no próximo carnaval.

Na segunda posição, viria a Miss Iraque, Sarah Eedan. "Ela é muito guerreira. Ficou muito doente durante o confinamento", revelou. Mesmo sem falarem uma língua em comum, Monalysa contou que a iraquiana fez questão de elogiá-la. "Disse que sou uma das pessoas que tem o sorriso mais natural e sincero", contou. Em terceiro, a Miss Canadá, Lauren Howe. "Ela não fala nada em português ou espanhol, mas a gente se divertiu muito. Eu ensinei ela a sambar. Vou sentir muitas saudades”.

Apesar da torcida, Monalysa disse que já acreditava na vitória de Demi-Leigh Nel-Peters, representante da África do Sul."Ela sempre esteve entre as favoritas ainda no confinamento".