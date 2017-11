Meghan Markle e príncipe Harry contam detalhes da relação e atriz comenta transição para realeza

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Logo após anunciarem o noivado e posarem juntos nos jardins do do Palácio de Kensington, em Londres, Meghan Markle e o príncipe Harry se viram alvo de curiosidade de fãs e tablóides do mundo inteiro. Em sua primeira entrevista como noivos, no canal "BBC", eles revelaram como tudo aconteceu. "Foi há algumas semanas atrás, no início deste mês, aqui em nossa casa de campo, era apenas uma noite padrão típica para nós", contou Harry. "Tentávamos assar um frango", brincou a atriz, revelando que o príncipe ajoelhou-se durante o pedido. "Foi tão doce, natural e muito romântico", derreteu-se. "Ela nem deixou eu terminar de falar. Disse 'Posso dizer sim?'", riu o monarca.

Príncipe Harry e Meghan Markle em sua primeira entrevista noivos

Ainda no bate-papo, os dois revelaram detalhes de seu relacionamento, que só veio à público em setembro desse ano. Harry e Meghan foram apresentados por amigos em comum para um "encontro às cegas" em julho de 2016. Segundo a atriz, ela só fez uma pergunta antes de conhecer o filho de Charles e Diana. "Ele é legal?", relatou ela, relembrando. Já o príncipe, por sua vez, disse que não a conhecia e nem havia visto a série que a popularizou, "Suits". "Fiquei muito positivamente surpreso quando cheguei e a vi. Pensei: 'Vou ter que melhorar meu jogo aqui'. O fato de que eu me apaixonei por Meghan tão incrivelmente rápido era um sinal de que as estrelas estavam alinhadas", derreteu-se. Um mês após se conhecerem, foram acampar em Botsuana, na África.

Antes de a entrevista ir ao ar, durante a sessão de fotos no Palácio de Kensington, Harry afirmou que se a mãe, Diana - morta em 1997 -, tivesse conhecido sua eleita, elas seriam melhores amigas. Durante a entrevista, ele endossou sua opinião. "É em dias como hoje que sinto a falta dela e sinto falta de poder compartilhar as boas notícias. Mas você sabe com o anel e com tudo o que está acontecendo, com certeza ela está feliz", afirmou ele. Aliás, o anel de noivado da atriz tem dois diamantes que pertenceram à mãe do príncipe. "Para ter certeza que ela estará conosco nessa louca jornada juntos", disse ele. Uma terceira pedra foi trazida de Botsuana. Segundo o jornal Daily Mail, a loja de diamantes Diamond Store estimou em £199.475 (cerca de R$ 855 mil) o valor da aliança.

O anel de Meghan foi desenhado pelo noivo

Os dois se casam na próxima primavera, segundo a Clarence House. Em um comunicado oficial no Twitter, mais detalhes foram anunciados. "O casamento de Príncipe Harry e a sra. Meghan Markle será realizado na capela de St. George, no castelo de Windsor, em maio de 2018. A Rainha deu permissão para o casamento ser realizado na capela. A família real vai pagar pela cerimônia", informaram.

Aliás, Elizabeth II não só deu permissão como abençoa a união. Meghan contou que esteve com ela algumas vezes e que foi incrível conhecê-la "pelas lentes dele, não apenas pela devoção e respeito que ele tem a ela como monarca, mas pelo amor que ele tem por ela como avó". Harry brincou que os cachorros da avó, que sempre latiram para ele ao longo de sua vida, se encantaram imediatamente por Meghan. Segundo a atriz, os cães ficaram deitados em seu pé enquanto ela tomava chá com a monarca.

A atriz, que deixa seu papel em "Suits" ressaltou estar contente com a transição da vida artística para a realeza, principalmente pelo foco nas ações sociais - as quais ela já era engajada. "Estou empolgada em realmente conhecer mais sobre as diferentes comunidades e organizações que estão trabalhando nas mesmas causas sobre as quais fui sempre apaixonada", destacou.

Meghan Markle e Patrick Adams em cena de "Suits"

Par romântico de Meghan em "Suits", Patrick Adams brincou sobre o noivado da atriz em seu Twitter: "Ela disse que ia apenas buscar leite...", disse, publicando uma foto do casal. Em seguida, o amigo mandou um recado para o futuro marido da colega de cena: "Ser o parceiro de televisão de Meghan durante a melhor parte de uma década me qualifica de maneira exclusiva para dizer isso: Sua Alteza Real, você é um homem de sorte e eu sei que sua longa vida juntos será alegre, produtiva e divertida. Meghan, estou tão feliz por você, amiga. Muito amor", disse.

A amizade entre Kate Middleton e o príncipe Harry

Ele não foi o único a desejar felicidades. Em entrevista à revista "People", Kate Middleton também comemorou. "William e eu estamos absolutamente entusiasmados. Esse tipo de notícia é muito emocionante". Aliás, a cumplicidade da duquesa com o cunhado já havia sido destacada pela imprensa inglesa. "É uma ocasião muito feliz para qualquer casal e desejamos a eles o melhor. Espero que eles aproveitem esse momento lindo", afirmou a esposa de William.