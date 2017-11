Bruno Gissoni se declara para Yanna Lavigne

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Apesar de não serem mais um casal, o amor de Bruno Gissoni e Yanna Lavigne continua forte. Prova disso é que o ator usou suas redes sociais para publicar uma mensagem à ex, aniversariante do dia. "Que você seja céu, que é azul por reflexo", escreveu, na imagem em que aparece abraçado à mãe de sua filha, a pequena Madalena, de seis meses. Bastou para que os fãs dos dois comemorassem: "Shippo mais que Bruna e Neymar", brincou um internauta. "Vocês merecem estarem juntos! Todos nós torcemos muito por isso", disse outra.

Bruno e Yanna em foto publicada por ele

Bruno e Yanna namoraram por dois anos e terminaram em abril de 2015. Um ano depois, reataram e, cinco meses depois, a atriz engravidou de Madalena. Em fevereiro de 2017, eles confirmaram o fim da união. Apesar disso, eles são sempre fotografados juntos e, volta e meia, se elogiam publicamente. “Somos a mãe e o pai da Madalena. Somos amigos, temos esse elo eterno em nossas vidas. Sabemos que não é o convencional, não somos o porta-retrato que todo mundo espera na prateleira, mas achamos nossa maneira de ser feliz assim. Criamos nosso próprio álbum de fotos e só vejo sorrisos nele", disse ela, em uma entrevista à revista "Quem". "Bruno e eu não estamos morando juntos, mas ele é muito presente. Ele é superpaizão!", contou. Em outra situação, Bruno endossou o discurso: "Eu e a Yanna não estamos juntos, mas somos uma família. A gente compartilha de um amor muito grande. Isso é quase incompreendido pelo mundo".

A relação dos dois é tão boa que, recentemente, eles arrumaram as malas rumo ao Europa, com outros 15 amigos e, claro, a pequena Madalena não ficou de fora.

Bruno e Yanna com a filha Madalena

No ano passado, quando Yanna ainda estava grávida, Bruno também fez questão de comemorar a data com uma declaração. "Deus caprichou...foi o que eu pensei. Ela é diferente, não tô falando dos traços japoneses ou do tempero baiano, nem dos olhos com cores diferentes, nem do cabelo de índia, ou da pele jambo que no verão se "arosa", muito menos da boca, que se curva perfeitamente quando sorri. To falando do coração, e do jeito moleca, da criança, da coragem, da paz, do espírito. Ninguém nasce assim se Deus não quer. Ele caprichou, abriu um vinho, relaxou, trocou uma ideia com os amigos, se inspirou e a fez. É tão, que se alguém fala mal, a pessoa perde a credibilidade. É natural se encantar, amar, a culpa não é dela... ou é toda dela. Ama puramente e loucamente, não existe maldade, é outro tempo, outra relação, outra vida, uma vida a frente... ah, e peço muito que essa vida puxe ela. É só o que eu peço... Essa vida que tá vindo, tão nossa, é "tão" que não cabe em mim, só caberia em alguém "tão" como você. Te amo mãezinha", chegou a dizer, na época.