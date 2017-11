Anitta pensa em aposentadoria: "Me preparando para parar"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Anitta já é sucesso absoluto no Brasil desde 2013 e, agora, tem dado os primeiros passos em direção a uma carreira no exterior. Como se não bastassem os muitos hits na bagagem, ela anunciou, no meio do ano, o projeto Checkmate e, desde então, tem lançado uma música nova por mês. No entanto, durante uma entrevista para a revista "Top Magazine", da qual será capa, ela revelou que já pensa em aposentadoria.

Anitta já pensa em aposentadoria

"Já estou me preparando pra parar. Se Deus quiser, fazendo minha carreira acontecer no mundo inteiro, passando as minhas mensagens. Mas, como cantora eu não sei se tenho vontade de ficar até muito mais velha. Daqui a cinco anos eu imagino me preparando para ser mãe. Não sei, posso mudar de ideia", disse. Será?