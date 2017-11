Marieta Severo comenta atitudes de vilã de "O outro lado do paraíso"

Tamanho do Texto: +A -A

As atitudes de Sophia em "O outro lado do paraíso" são de uma típica vilã de folhetim. Com essa personagem em mãos, Marieta Severo sabe que atinge de maneira forte o telespectador. “Ela é muito cínica, não tem problema, não sente culpa. Acho que é uma vilãzona, tem essa construção da vilã. A novela retrata muito esse aspecto negativo das pessoas, de preconceito”, analisou ela, em entrevista ao "Vídeo Show" dessa quinta-feira, 23.

Na trama, a megera faz de tudo para destruir a vida de Clara, vivida por Bianca Bin, por causa de dinheiro. Como se não bastasse, ela odeia a própria filha, Estela, personagem de Juliana Caldas, por ser anã. "O que a gente está querendo mostrar através da Sophia é essa dificuldade dessa mãe de aceitar o diferente. Na preparação, sofri muito porque a gente não tem ainda o personagem. Quando tem o personagem, a gente tem um escudo. É um material maravilhoso para trabalhar. Ela diz coisas muito duras", disse ela, que, logo que acaba as cenas duras, faz questão de demonstrar carinho pela colega de profissão. "Quando acaba a cena a gente dá muito abraço e beijo e está tudo certo. O público brasileiro sabe distinguir o que é a dramaturgia e o que é a realidade, eu, Marieta, não tenho nada a ver com isso".

Marieta vai além e compara sua vilã nas telinhas com a atual situação do país. "Ela reflete muito o que estamos vivendo. Sophia sabe os segredos das pessoas e usa isso da maneira que deseja. Todo mundo deve alguma coisa para ela e ela usa isso da maneira que quer", analisou.