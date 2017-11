Jô Soares participa de "Conversa com Bial" e garante não ter mágoas pela substituição

Tamanho do Texto: +A -A

Os fãs de Jô Soares podem comemorar. O "gordo" mais amado do Brasil volta às telinhas quase um ano após seu talk show sair do ar - em 16 de dezembro do ano passado e, em um bate-papo franco com Pedro Bial, se emocionou e garantiu não ter mágoas do apresentador por tê-lo substituído após 17 anos na faixa noturna global.

Em outro momento, ele comentou sua nova obra, "O livro do Jô - Uma autobiografia desautorizada", e falou da posse na Academia Paulista de Letras - empurrão que faltava para que suas memórias fossem colocadas no papel, segundo ele. Escrita com o jornalista Matinas Suzuki Jr., as quase 500 páginas tem passagens memoráveis na carreira do humorista, tanto na televisão, como no teatro e no cinema. "Pela primeira vez, já com 78 anos de idade, tive que escrever sobre mim mesmo", contou.

Na conversa, Jô caiu no choro ao relembrar a morte do filho, Rafael Soares, que faleceu em 2014, aos 50 anos, em decorrência de um câncer no cérebro. “Rafael tinha autismo, uma doença que ninguém conhecia direito quando ele nasceu. Sempre tive muito orgulho de seu talento musical. Era pianista, concertista, dono de um ouvido absoluto”,lembrou o veterano.

Vale lembrar que a Globo dividiu opiniões por não ter chamado Jô Soares para renovar o contrato. Inclusive, ele ficou de fora da vinheta de fim de ano do canal. De acordo com informações do jornalista Fernando Oliveira, não há um projeto em vista para Jô na Globo, que chegou a ser sondado pelo SBT, mas declinou a proposta. Na emissora de Silvio Santos, ele programa aos domingos.

Jô também deve reaparecer na telinha no ano que vem, em entrevista na temporada nova do talk show "Lady Night", apresentado por Tatá Werneck e exibido pela canal de TV por assinatura Multishow.