Pink lança clipe e internauta apontam semelhanças com "Essa mina é louca", de Anitta

Tamanho do Texto: +A -A

Pink lançou, nessa terça-feira, 21, seu clipe "Beautiful Trauma". O vídeo, estrelado por ela e pelo galã Channing Tatum, no entanto, foi alvo de uma enorme polêmica: a semelhança com outro clipe famoso. Trata-se de "Essa Mina é Louca", da nossa brasileiríssima Anitta, com direção de Bruno Ilogti, direção artística de Giovanni Bianco e lançado em janeiro de 2016. Bastaram algumas horas para que os fãs começassem a comentar o assunto na internet. Entre os detalhes parecidos listados pelos fãs da poderosa estão a presença de um homem como coadjuvante - no de Anitta, o papel é de Jhama, cenas de um casal rodopiando, as cantoras servindo os amados, os homens amarrados e a chegada de uma mulher que promove uma reviravolta na história - no de Anitta, interpretada por Isis Valverde. Nem as letras subindo ao fim do vídeo escaparam dos olhares atentos dos fãs.

A comparação dos clipes de Pink e Anitta deu o que falar na web

"Direção criativa do clipe de Essa Mina é Louca foi feita por Giovanni Bianco, diretor renomado que já trabalhou com Madonna! A Pink pode até não saber quem é Anitta mas o diretor do clipe dela pode muito bem ter pego referência. Só não vê semelhança quem for cego!", chegou a dizer um internauta.

Vale destacar que, em seu clipe, a americana se transforma em uma dona de casa dos anos 1940 com muitas cores marcantes. Ela e o marido, vivido por Channing Tatum, sapateiam e vivem situações engraçadas, fazendo referência ao casal do cinema clássico, Ginger Rodgers e Fred Astaire, como apresentado no início do vídeo, que marcou época nos anos 1940.