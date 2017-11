Aposentadoria? Alessandra Ambrósio se despede de Victoria's Secret após 18 anos

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Um dos eventos mais aguardados do meio fashion todos os anos, o Victoria's Secret Fashion Show sempre é marcado por lindas modelos desfilando lingeries que são desejo mundial. Nessa edição, porém, o show teve ainda mais emoção. É que a brasileira Alessandra Ambrósio, que está há quase duas décadas a frente da marca, anunciou sua despedida nos bastidores do desfile em Shanghai, na China. "Nos últimos 18 anos, vocês fizeram sonhos se tornarem verdade, fizeram todos os meus sonhos se tornarem verdade", disse ela, que destacou a parceria com a amiga Adriana Lima. "Os meus e de minha querida Adriana", afirmou, apontando para a baiana.

Alessandra Ambrósio em seu último desfile pela Victoria's Secret

"Vocês são as mais lindas, as mais fortes e poderosas garotas. Amo vocês, vou sentir saudades de todas e estarei sempre torcendo por vocês. Vamos fazer esse show para as mulheres que estão lá fora. Somos as mais poderosas! A gente comanda o mundo", motivou a gaúcha, que recebeu muitas palmas das colegas.

Depois, em uma entrevista à revista "People", a modelo de 36 anos disse que não sabe se vai se aposentar. "Não sei. Nem acredito que ainda estou aqui. Nunca na minha vida sonhei em fazer 17 shows para a Victoria's Secret, mas estou muito feliz por estar aqui na China, já que definitivamente é o maior espetáculo que já fizemos. Estamos do outro lado do mundo. O lugar é tão incrível e culturalmente diferente, só de estar aqui já me sinto afortunada", disse ela, que fez sua estreia na marca em 2001, aos 20 anos.

Em sua conta no Instagram, Alessandra foi além e agradeceu ao produtor executivo Ed Razek e a toda a sua “família Victoria’s Secret” pelas “memórias inesquecíveis”. "Palavras não podem descrever o quão grata eu sou por ter trabalhado nessa marca incrível, que me inspira e inspira mulheres de todo o mundo. Nem em meus sonhos mais loucos eu teria imaginado fazer 17 Victoria's Secret Fashion Shows. Obrigada Ed e toda minha família Victoria's Secret por essas lembranças inesquecíveis. Na noite passada eu estava muito emocionada por dizer adeus às minhas irmãs 'angels', mas nós fizemos o maior e melhor show de todos os tempos. Eu não poderia ter feito isso sem todo o amor e apoio dos meus fãs. Tenho muito orgulho de ser parte do movimento Victoria's Secret! Eu sempre vou torcer por vocês! Amo vocês para sempre", escreveu.

Em 2004 a modelo entrou para história da marca ao tornar-se além de uma angel, a primeira embaixadora da Victoria’s Secret Pink, a linha destinada ao público jovem. No ano de 2011, ela usou as asas mais caras da já produzidas no show, feitas de ouro e cobertas por pedras preciosas no valor de 250 mil dólares. Nesse mesmo ano, Alessandra desfilou grávida. Em 2012, a top foi escolhida para usar o Floral Fantasy Bra no Victoria’s Secret Fashion Show, avaliado em 5 milhões de reais. Em 2014, ela também foi a responsável pelo famoso sutiã. Agora, Alessandra tem planos de se dedicar à carreira de atriz.

Vale lembrar que a mãe de Anja, de sete anos, e Noah, de quatro, debutou na televisão em uma participação em "Verdades Secretas" e já está confirmada no filme "Daddy's Home 2".