Silvio Santos detona namorado de Fátima Bernardes: "Porcaria"

O dono do baú provou que continua com a língua afiadíssima. Durante o programa desse domingo, 19, Sílvio Santos comentou o relacionamento de Fátima Bernardes com o advogado pernambucano Túlio Gadelha e falou da diferença de idade entre eles - Fátima tem 55 anos e Túlio, 30. "Com 55, não vou dizer que está velha, mas não é mais uma menina de 22. Ela está bem arrumada de namorado'', avaliou ele, que, depois, mudou de opinião ao ver uma foto do eleito da jornalista. "Ele não é bonito, é por ele que vocês gritam? Bonito é o Tom Cruise, o Leonardo DiCaprio. Nacional tem o Celso Portiolli, o César Filho. Até o William Bonner, marido dela. Isso aqui não, é porcaria”, disse.

Sílvio foi além e deu dicas para não virar notícia quando "tiver encontros às escondidas". ''A melhor maneira de entrar no motel, aqui em São Paulo, não falha: Eu vou, a pessoa vê que sou eu e fala 'tá sozinho, Silvio Santos?'. Eu falo 'é, tô sozinho, mas tem alguém que vai me telefonar para cá'. Depois, eu saio e falo: 'A pessoa que eu estava esperando não me ligou'. Aí a pessoa está abaixada no carro e sai. Você sabe de todo mundo que vai no motel. De mim, você nunca soube'', brincou ele.