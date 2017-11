Grazi admite: "Está tão cansativo esse processo de emendar trabalho"

Tamanho do Texto: +A -A

Grazi Massafera tem, novamente, puxado as atenções para si nas telinhas. No ar como Lívia, a filha problemática da vilã Sofia (Marieta Severo), em "O outro lado do paraíso", a atriz usou suas redes sociais para agradecer o elogio que ganhou da colunista Patrícia Kogut por conta de sua interpretação. "Obrigada, Patrícia Kogut. Essa profissão bonita, difícil, séria que me escolheu, acolheu, me permite tantas conquistas, aprendizados, me toma tempo ao lado dos que mais amo, mas também proporciona sonhos ao lado deles", disse.

Grazi como Lívia em "O outro lado do paraíso"

Ela admitiu seu cansaço, mas falou que encontra forças na família para continuar a batalhar na carreira que escolheu - e da qual já admitiu ter pensado em desistir. "Está tão cansativo esse processo de emendar trabalho. Dedico e agradeço a força do amor que vem de minha Sofia e família. Essa nova jornada está só começando. Que seja linda e em maio tem descanso", contou a atriz, que já havia dito que ficará longe das telinhas quando as gravações do folhetim das 21h chegarem ao fim. "Estamos vivendo num momento de muita tensão, em todas as áreas da vida, muita coisa acontecendo. E este momento que todo mundo está entrando, de dar uma pausa, cuidar da vida, se reconectar. Eu preciso disso, as coisas estão muito difíceis", chegou a desabafar.