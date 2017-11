Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa mostram preparação para "Deus salve o Rei"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

O elenco de "Deus Salve o Rei" teve uma preparação intensa para a novela, prevista para estrear em janeiro. Enquanto Marina Ruy Barbosa, que viverá a mocinha Amália, fez aulas de culinária, arco e flecha e hipismo, Bruna Marquezine, que dará vida à princesa Catarina, vilã da história, praticou hipismo e precisou aprender luta e dança.

A trama, que será marcada pelo confronto entre os reinos de Montemor e Artena, já foi comparada pelos fãs com "Game of Thrones", mas a Globo nega inspiração na série americana. "Não há inspiração em nenhuma produção específica, Deus Salve o Rei é uma novela ambientada no período medieval, que já foi cenário e tema de diversas produções – só para citar algumas: 'The Tudors', 'Reign', 'The Borgias' e também 'Game of Thrones'".

Bruna e Marina em aulas de hipismo

Apesar disso, Bruna Marquezine assumiu que usa a trama da HBO como referência. "Eu sou viciada em Game of Thrones, muito apaixonada. Ai acaba sendo uma das minhas referências, mas a direção passou outras inspirações pra nós, como Robin Hood, mas na verdade estamos criando uma coisa bem nossa", disse à revista "Caras".

Com os cabelos mais compridos por contra de um aplique, Bruna lamentou a mudança de visual - ela estava com os fios bem curtinhos antes de começar a gravar a próxima trama das 19h. "Vou colocar cabelão já que é uma novela medieval, mas não sinto falta nem um pouco do cabelo comprido, estou quase sofrendo por isso", chegou a admitir ela, que contou um pouco sobre sua Catarina. "É uma mulher muito ambiciosa, decidida, que quer o melhor pra o seu reino, enfim, ninguém é totalmente mau ou bom, e ela é assim, mas confesso que ela tem umas atitudes complicadas", disse, aos risos.

Se a história promete prender a atenção dos espectadores, os figurinos não serão diferentes. "As roupas mostram bem a diferença dos dois reinos. Em Montemor, as cores são mais quentes e, em Artena, mais frias. Quase todos os tecidos foram tingidos. Para os figurinos, fazemos uma mistura de coisas muito históricas, historicamente corretas, e referência de moda", explicou a figurinista Mariana Suede, que contou que o que mais marca a diferença social entre as personagens rivais vividas por Bruna e Marina são o luxo e a simplicidade. "Catarina é a cara da riqueza. Tem uma palheta de cores cinza, azul e lilás. Vamos colocar alguns decotes, bastante colares e cintos bem medievais. Fizemos uma pesquisa histórica, mas peguei muitas referências de alta costura. Já Amália tem menos looks, pois é uma plebeia. Optamos por um corset fechado na frente, blusa e saia", contou.