Anitta canta com Nick Jonas em evento que antecede Grammy Latino

Anitta está mesmo com tudo! Depois de interpretar o hino nacional no Grande Prêmio de Fórmula 1 no Brasil, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, ela voou para Las Vegas, onde se apresentou em um dueto com Nick Jonas na celebração Person of the Year, que antecede o Grammy Latino. Os dois cantaram "Looking for Paradise", do cantor espanhol Alejandro Sanz em parceria com Alicia Keys. O rapper, artista com mais indicações ao Grammy Latino deste ano, também se juntou aos dois durante a apresentação.

A apresentação de Anitta e Nick Jonas

A presença da brasileira havia sido confirmada com antecedência, mas a colaboração com Nick pegou os fãs de Anitta de surpresa. Claro que a performance acabou tornando-se o assunto mais comentado do Twitter.

A cantora, que já tem parcerias com Maluma, Alesso e J. Balvin, parece estar investindo com tudo na carreira internacional. Prova disso foram os encontros com famosos como Camila Cabello, ex-integrante do Fifth Harmony, Jesse Huerta, Joy Huerta, Sebastian Yatra - todos devidamente registrados em suas redes sociais.