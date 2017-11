Fernanda Paes Leme chora ao lembrar briga com Giovanna Ewbank por Bruno Gagliasso

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Se, atualmente, elas são vistas juntas em diversos eventos e já trocaram diversas declarações, no passado, Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme mal se falavam. Tudo por conta da proximidade de Fepa com Bruno Gagliasso. As atrizes relembraram o mal-estar no canal de Giovanna, no Youtube, e esclareceram as brigas que tiveram. Segundo a mãe de Titi, o desentendimento partiu mais dela do que de Fernanda, que era muito íntima a ponto de deixá-la desconfortável. "Ela viveu na casa dele, então ela mandava na casa. Quando eu fui morar com ele, falei 'opa! Vamos começar a abaixar a bola dela' e aí começaram a acontecer algumas situações chatinhas, mais por minha causa, porque eu era uma muito insegura em relação a amizade deles", contou Giovanna, que foi além: "A Fê sempre foi uma mulher muito segura, muito poderosa e eu me sentia mal perto dela, Sentia que precisava tomar meu espaço na casa do meu namorado. Comecei a afastar os dois sem querer querendo", entregou.

Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme relembram briga que tinham

Fernanda, então, se defendeu: "Eu tinha intimidade, gente. Era uma casa dos amigos e todo mundo tinha intimidade, mas eu era a amiga mulher. Os outros amigos também tinham essa mesma intimidade". Apesar de já estarem bem resolvidas atualmente, a ex-apresentadora do "X-Factor" não esconde que ficou muito chateada com o amigo por não ter batido de frente com a namorada. "Foi uma mágoa muito forte que eu tive, porque eu fiquei mesmo sem ninguém. Nem eu achava que ele era tão importante assim para mim na época", disse ela, que lembrou do término com Thiago Martins, na mesma época. "Aí, depois disso, eu perdi tudo: meu namorado da época, uma pessoa que amei muito, que acabou em um consenso entre os dois, e o meu melhor amigo", contou, em meio à lagrimas. "Foi muito louco porque eu tinha uma pinimba com você mas eu fiquei muito triste com ele. Era um amor e uma amiga. Para ele, o amor falou mais alto. Tem gente que banca, e minha tristeza e decepção com ele foi ele não ter me bancado. Caraca, a gente era muito amigo e ele não me bancou. Foi uma mágoa", explicou.

A reaproximação de Fernanda Paes Leme e Bruno Gagliasso aconteceu quando o ator e Giovanna se separaram, após ele assumir uma traição à namorada, na época. “As coisas foram acontecendo. Quando vocês se separaram, a minha campainha tocou. Eu abri a porta. Era cena de novela. Ele lindo daquele jeito, com a malinha, acabado. Ele olhou e fez assim: ‘Posso ficar aqui?’. Eu abri a porta e fiz: ‘Entra, Bruno’", lembrou Fernanda. As duas também contaram da reconciliação do casal, quando Fernanda "interrompeu" o momento ao tocar a campainha do apartamento de Bruno. "Eu ouvi um dia eles fazendo um amorzinho gostoso", divertiu-se Fernanda. "Eu toquei a campainha mas mandei mensagem antes", defendeu-se.

"O tempo se encarregou porque a gente construiu uma relação nossa muito verdadeira. Porque o amor de vocês existe e é muito forte. Por um momento vocês se distanciaram mas o amor sempre existiu", disse Giovanna Ewbank. "A gente hoje é família e se encaixou do jeito que tinha que encaixar", afirmou Fernanda Paes Leme, sendo completada pela amiga: "Hoje a gente se ama muito