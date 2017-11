Solteira: Grazi Massafera termina relacionamento com Patrick Bulus

Tamanho do Texto: +A -A

Grazi Massafera acaba de entrar para o time das solteiras. É que o namoro da atriz com o empresário Patrick Bulus chegou ao fim após cerca de um ano e meio. A informação foi divulgada pelo colunista Leo Dias no programa "Fofocalizando", do SBT, e confirmada pela assessoria da intérprete de Lívia, de "O outro lado do paraíso".

Grazi e Patrick no carnaval desse ano

Vale destacar que, para o novo papel, Grazi precisou driblar os ciúmes do empresário, que não se sentia à vontade com as cenas quentes da atriz com Rafael Cardoso, seu par romântico na trama. Essa não foi a primeira vez que o casal mostrou a falta de sintonia: em agosto, os dois foram flagrados por um fã discutindo na área de embarque do Aeroporto de Miami. Além disso, Grazi foi sozinha na festa de lançamento da novela das 21h. Pessoas próximas dos dois afirmam que eles continuam amigos.

Patrick foi o primeiro romance da atriz desde que se separou de Cauã Reymond, em 2013. Mãe de Sofia, fruto do casamento com o ator, Grazi afirmava, em entevistas, que planejava diminuir o ritmo de trabalho para engravidar novamente.