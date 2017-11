Por hemorragia nas cordas vocais, Shakira adia turnê pela Europa

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Shakira precisou adiar a turnê europeia do disco "El dorado" até o ano que vem por conta de uma hemorragia em suas cordas vocais. Em um texto divulgado nas redes sociais, a cantora colombiana explicou que, por causa do problema, viveu "os momentos mais difíceis de toda a sua carreira". "Em todos os anos em que estive cantando, jamais estive em uma situação similar", lamentou. Em seu texto, a estrela contou que o problema nas cordas vocais começou em outubro, na reta final dos ensaios para a turnê. Exames de rotina feitos em julho não haviam detectado nenhuma irregularidade. "Estes últimos cinco meses tenho me dedicado a preparação da minha tunrê El Dorado. Mas dias antes de começar os primeiros shows, vivi o momento mais duro da minha carreira. Ao final de julho deste ano, em um exame de rotina, e antes de começar a planejar esta turnê, foi confirmado que as minhas cordas vocais se encontravam em perfeito estado. Mas no final de outubro, na reta final dos ensaios, senti uma rouquidão atípica que me impedia de cantar. Os médicos detectaram uma hemorragia em minha corda vocal direita", disse.

"Desde então, me entreguei plenamente ao repouso da minha voz, como os especialistas haviam me recomendado para eu poder me recuperar a tempo de fazer meu primeiro show na Colônia (Alemanha). Infelizmente, a hemorragia parece ter sido reabsorvida e o pesadelo continua. E, atualmente, me encontro em uma batalha muito dura pela minha recuperação", explicou ela, que se apresentaria na Alemanha no dia 8 de novembro. "Com grande tristeza, me vejo na obrigação de postergar minha turnê europeia até 2018 para permirtir que o meu corpo tenha algumas semanas necessárias e dedicadas para a minha recuperação", disse.

A colombiana pediu desculpas aos fãs, à equipe que a acompanharia na turnê e aos filhos, "que sonham em ver a mãe em um show o quanto antes". Shakira é mãe de Milan, de quatro anos, e Sasha, de dois, frutos do casamento com o jogador Gerard Piqué: "Dói muito não poder cantar este mês. Sinto por aqueles que fizeram o impossível para conseguir comprar os ingressos e me acompanhar em diferentes países da Europa. Pela minha equipe de 60 pessoas que se esforçaram tanto para me ajudar a fazer o melhor show da minha carreira e que estavam, assim como eu, com muita vontade de começar esta turnê. Por meus filhos que sonham em ver a mãe em um show o quanto antes e sobretudo aos meus fãs, que sempre me acompanharam nas fases ruins e boas e merecem o melhor de mim. Obrigada a todos os meus fãs do mundo todo por entender e por serem leais, transmitindo suas mensagens de carinho e com orações. Espero poder superar esta dura prova e voltar aos palcos o mais breve para poder escutar a minha voz e as suas. Amo muito vocês e sempre vou me recordar que vocês estiveram ao meu lado neste momento, me dando amizade e carinho"

Esta seria a primeira turnê que ela realizaria após vários anos longe dos palcos. A série de shows foi anunciada em junho, após o lançamento de "El dorado", o 11° disco de sua carreira. Vale destacar que Shakira já havia cancelado cinco apresentações, incluindo uma em Amsterdã nessa quarta-feira, 14. Os próximos shows aconteceriam na França, Espanha e Portugal.

Por causa da hemorragia, a cantora foi aconselhada a suspender qualquer atuação para se recuperar adequadamente e evitar danos adicionais, segundo um comunicado divulgado pela Live Nation, empresa responsável pelas apresentações.