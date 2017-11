Ed Westwick é acusado de estupro pela terceira vez

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Nas últimas semanas, as atrizes Kristina Cohen e Aurélie Wynn revelaram terem sido estupradas por Ed Westwick, que viveu Chuck Bass na série "Gossip Girl". E parece que as duas foram só a ponta de um enorme iceberg. De acordo com uma reportagem publicada pelo "Buzzfeed News", outra atriz, Rachel Eck, afirmou também ter sofrido um abuso por parte do ator. De acordo com depoimento de Rachel ao veículo, momentos antes da cerimônia do Oscar 2014, ela recebeu uma mensagem no celular do ex-namorado e produtor de cinema Kaine Harling, pedindo para que ela o encontrasse dentro de um hotel em Hollywood.

Ed Westwick foi acusado de estupro pela terceira mulher

Aos 23 anos, Rachel, que tinha acabado de se mudar para Los Angeles, pensou que os dois reatariam, porém ela ficou sabendo que Ed também havia sido convidado. "Ele disse que tinha esse amigo, Ed Westwick", relembrou ela, assumindo que não sabia quem era o ator. Por volta das 2h30 da madrugada, Rachel descobriu que não havia nenhuma festa mas, sim, apenas Harling e Westwick. "Quando Westwick percebeu que eu não havia levado uma mulher para ele, virei centro da atenção dele", contou. Ela disse que, ali, foi abusada sexualmente pelo ator. "Ele tentou me beijar e me empurrou contra a parede sempre que estávamos sozinhos", relembrou ela, que ficou por cerca de sete horas sofrendo com as investidas.

Rachel contou que o ex-namorado afirmava que Westwick "não fez de propósito" e que, mesmo tentando deixar o hotel, foi impedida por Harling. Ao, finalmente, conseguir ir embora, Ed Westwick pediu desculpas mas, ao ir até o quarto do ex para se despedir, foi puxada novamente pelo astro de Gossip Girl, que a jogou na cama e tentou apalpar seus seios. "Nunca fiquei tão desconfortável em uma situação em toda a minha vida como naquele momento", disse.

Vale lembrar que, diante das acusações, Ed Westwick foi retirado do elenco de "Ordeal by innocence", uma adaptação da BBC para a obra homônima de Agatha Christie. Além disso, Ed foi afastado de "White gold", do mesmo canal. "A produtora responsável por White gold nos informou que Ed Westwick não está filmando enquanto lida com as acusações", afirmou a representante da BBC.

Ed com a namorada, Jessica Serfaty

A vida pessoal do ator também teve algumas mudanças. Ed cancelou os planos de casamento com a namorada, Jessica Serfaty. De acordo com a revista "People", ele procurava alianças de noivado quando as acusações vieram à tona. Os dois namoram desde maio de 2017.