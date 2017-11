Mãe de três, Luana Piovani pensa em adotar duas irmãs

Tamanho do Texto: +A -A

Em um vídeo publicado nessa segunda-feira, 13, em seu canal no Youtube, Luana Piovani revelou que tem planos de adotar filhos. A atriz, que já é mãe de Dom, de cinco anos, e dos gêmeos Liz e Bem, de dois, disse que o desejo só não se concretizou por questões financeiras. "Pedro e eu temos muita vontade, a gente ainda não faz porque nossos filhos são pequenos e temos um nível de gastos bem elevados. A gente ainda não conseguiu gerar tanto dinheiro para que nessa conta caibam uma ou duas", disse ela, referindo-se à duas irmãs que conheceu durante um trabalho voluntário na ONG Ciranda do Amanhã, em São Paulo. "A gente conheceu uma menina na ONG e se encantou. E ela tem uma irmã, e por conta disso, chegamos até a cogitar a possibilidade de duas e não só uma. Mas a gente ainda tem que trabalhar mais e nos organizarmos melhor, para que a gente possa continuar tendo o nosso estilo de vida e ainda ter mais duas filhas. Mas é uma ideia que existe e é presente e viva em nossas vidas", garantiu ela, que é casada há quatro anos com o surfista Pedro Scooby.

Luana foi além: "Acho que só o amor só faz conta de multiplicação e acho que é um sentimento muito nobre e muito forte. Por mais situações de diferenças e novos aprendizados que possa te trazer uma pessoa pode adotar para sua vida, acho que o amor vai ser tanto que acho que a tendência é isso se multiplicar. Sempre tive uma boa relação com essa palavra, um entendimento e admiração pelas pessoas que gostam de fazer, pretendem", explicou.