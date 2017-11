Ivete Sangalo revela "mania": "Imitar as pessoas"

Tamanho do Texto: +A -A

Ivete Sangalo aderiu ao Youtube e compartilhou um vídeo divertido contando 15 curiosidades sobre a sua vida, dentre elas, suas comidas favoritas e até um defeito seu que deixa o marido, o nutricionista Daniel Cady, irritado. "Eu adoro imitar as pessoas. Eu acho feio. Mas foi um hábito de infância. A pessoa chega, fala de um jeito, eu já vou captando a onda da pessoa. Se tem uma coisa que mata Daniel de vergonha é que eu boto apelido nas pessoas. Quando ele vai me apresentar pessoas novas do trabalho dele, ele vai apertando minha mão. Ele diz: ‘Ó, amor. Aqui é fulano de tal’. E eu: ‘Ô Fagundes!’. Eu entrei agora no elevador e meti logo um Robi Rosa (ex-Menudo). ‘Ô Robi do Menudo, onde é nosso quarto?’', contou, aos risos.

Ivete Sangalo

"A última foi que ele veio me apresentar um cara, da confederação não sei das quantas, o cara do alto escalão e eu: ‘Meu Deus, me ajude! Meu Deus, me ajude!” E o cara foi encostando e Daniel apertando a minha mão. Mas foi maior do que eu: “Fala Fagundes”, divertiu-se a futura mamãe de gêmeas.

Em outro momento, Ivete lembrou que, na sua casa, era costume comer os ossos da comida. “Sabe esse negócio de ‘da fruta que você gosta eu como até o caroço?’. Lá em casa era ‘da comida que você gosta, eu como até o osso!’. Nós éramos seis pequenos animais vivendo em cativeiro. Era difícil, mas meu pai não tinha essa onda ... Ele não tinha de onde tirar essa quantidade de alimento para esses Taz Mania. Éramos seis Tazes. Eu nunca consegui triturar in loco bucal o osso do bode. E Painho dizia: ‘Tente!’. E eu: ‘Não. Fica na tua que o do bode está um pouco too much para a gente!’", relatou ela, que, quando conheceu o maridão, fez questão de fazer o mesmo. "Quando eu conheci Daniel, eu já lancei um osso de galinha. Porque se esse cara me ama, ele vai me amar com osso. Aí ele ficou com os olhos arregalados para cima de mim. Ele tem pânico de osso”, riu.