Depois de "Jelena": The Weeknd, ex de Selena Gomez, é visto com ex de Justin Bieber

Justin Bieber e Selena Gomez mexeram com o imaginário dos fãs ao serem flagrados juntos diversas vezes durante o último mês e parece que, finalmente, reataram o relacionamento. A decisão de Selena em aceitar o ex-namorado de volta, de acordo com uma fonte próxima à cantora, seria pelo carinho "único" que ela tem por ele. "Justin foi o primeiro amor de Selena. Ele sempre terá um lugar especial no coração dela. Ela sempre acreditou que, um dia, as circunstâncias e o tempo iriam favorecer uma aproximação dos dois. Já aconteceu algumas vezes no passado de Selena estar animada, achando que eles voltariam, mas depois se desapontou", afirmou à revista "People". "Ninguém, para ele, chegou perto em comparação à Selena também. Ele sempre a achou a mais especial e, agora, parece maduro para perceber que Selena merece o melhor", chegou a dizer a pessoa, cuja identidade foi mantida em sigilo pela publicação.

Justin e Selena na última aparição juntos

O rapper Sean Kingston, um dos melhores amigos de Justin, também confirmou, em entrevista à BBC Radio, que os cantores estão juntos novamente. "Ele veio falar comigo no Instagram, falando 'me manda uma mensagem, sinto sua falta'. Ele voltou com a Selena Gomez agora. Acho que ele está no lugar certo agora porque ele quer ficar perto de pessoas reais, genuínas, agora", opinou o rapper, parceiro do músico na canção "Eeenie Meenie". "Eu disse a ele que Selena era boa para ele e que ele deveria se casar com ela. Mas você sabe, quando somos mais novos, você vai fundo nas coisas. Você se deixa levar pelas coisas, tende a misturar as coisas", disse.

The Weeknd e Yovanna Ventura

Mas parece que The Weeknd, ex-namorado de Selena Gomez, não tem amargado a história. O músico foi fotografado com Yovanna Ventura, ex de Justin Bieber, em uma festa e, de acordo com a revista "US Weekly", o casal parecia em clima de romance. "Eles chegaram juntos e estavam de mão dadas. Ele ficou por lá umas boas duas horas e aonde foram estavam de mãos dadas. Ele estava exibindo-a e deixando claro que estava com ela. Os dois foram muito carinhosos um com o outro e ficaram juntos a noite inteira", contou uma fonte à publicação. No dia seguinte, The Weeknd e Yovanna foram clicados em um carro, depois de saírem da The Hyde, uma boate de Los Angeles.

Vale lembrar que Yovanna e Bieber viveram um rápido relacionamento em 2015, enquanto Abel e Selena terminaram mês passado.