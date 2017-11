"Jorge Amado é um grande feminista", diz Juliana Paes, que vive "Dona Flor" nos cinemas

Tamanho do Texto: +A -A

Recriar um clássico da literatura é sempre mais complicado do que começar uma história do zero, seja uma adaptação para o teatro, a televisão ou o cinema. Isto porque a equipe precisa de uma extensa pesquisa bibliográfica para tornar aquele conteúdo o mais fiel possível. Se este livro já foi revisitado várias vezes por outros membros da comunidade artística, o desafio é ainda maior devido à qualidade das versões anteriores. Críticas sempre existirão, afinal, estes recortes mexem com a memória afetiva do público. É nesse cenário que a nova versão de "Dona Flor e seus dois maridos" se insere. O longa, dirigido por Pedro Vasconcelos - que já comandou uma montagem teatral inspirada na obra - estreia no próximo dia 23 e já é aguardado nacionalmente.

Leandro Hassum, Juliana Paes e Marcelo Faria em cena

O roteiro foi inspirado no clássico do escritor Jorge Amado, um exemplar constantemente abordado nas escolas e no dia a dia dos brasileiros. Esta, no entanto, não foi a primeira releitura do romance que, inclusive, já possui um longa-metragem, produzido em 1976. Mais de 40 anos depois de Sonia Braga dar vida à protagonista, Juliana Paes é Dona Flor. "E acho que esse filme não poderia vir em melhor hora. Em um momento em que estamos falando sobre empoderamento feminino e o papel da mulher, vem uma personagem como essa", comemorou ela, indo além: "Gosto de falar que Jorge Amado é um grande feminista porque escreveu um livro em que, no final, a mulher não faz concessões".

De fato. Ela se refere à divisão de Flor entre o metódico Teodoro, um marido perfeito mas sem-graça - que, na nova versão, é vivido por Leandro Hassum - e o desregrado Vadinho, um homem nada respeitoso mas que lhe satisfaz na cama, personagem de Marcelo Faria. "Ela termina com o equilíbrio. Razão e emoção, amor e desejo. Todo mundo quer um pouco de tudo. Essa coisa de 'bela, recatada e do lar' é uma palhaçada, isso não existe", afirmou.

O tema, aliás, deu brecha para que Juliana comentasse os relatos de abuso que tem tomado Hollywood desde o mês passado. Centenas de atrizes e outras profissionais envolvidas na indústria acusaram nomes conhecidos do cinema, como o produtor Harvey Weinstein, o cineasta James Toback e o ator Kevin Spacey de assédio sexual. "A mulherada resolveu falar e que bom que está repercutindo. E cuidado, abusadores, não achem que o tempo vai apagar os rastros", avisou a atriz.