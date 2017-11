Depois de troca de alfinetadas, Anitta compartilha vídeo de MC Melody

Tamanho do Texto: +A -A

Depois de algumas trocas de farpas nas redes sociais, MC Melody e Anitta parecem estar em paz. A funkeira, de dez anos, até gravou uma paródia do clipe "Is that for me", parceria de Anitta e Alesso. No vídeo, publicado em suas redes sociais, Melody aparece em cenários parecidos com o da Amazônia, onde a poderosa gravou a música. Com direito a improvisos dentro de um barco e dança na frente de uma árvore com panelas penduradas no pescoço para copiar o figurino da cantora, Melody soltou seus famosos agudos e a homenagem parece ter agradado, já que Anitta compartilhou em suas redes sociais com a legenda: "Brasil", ao lado de um coração.

Melody cria paródia do clipe "Is that for me", de Anitta

Vale destacar que, em setembro, Melody ironizou o fato de a cantora ter ficado de fora do Grammy Latino. "A Anitta fora do Grammy Latino, o maior prêmio da música mundial, já não foi pro Rock in Rio. Nossa, ela está no auge, acho que deveria estar sim, talvez seja pela falta de humildade dela, né? Mas eu sou fã mesmo ela sendo mala e sempre dando um jeito de fazer pouco caso de mim. O mundo dá voltas, querida. Beijos", disparou. A estrela não deixou barato e ironizou a crítica da artista mirim: "Agora sim meu mundo caiu", disse, no Twitter.

Melody é fã de Anitta

Antes desse episódio, as duas já haviam protagonizado uma outra polêmica, quando, no final de 2015, Melody anunciou uma suposta parceria com a poderosa, que comentou a postagem pontos de interrogação - como quem não sabia do que se tratava. MC Melody chegou a explicar, esclarecendo que a combinação havia sido feita em um programa de tevê, quando gravou uma paródia do clipe da música "Bang". MC Belinho, pai da menina, também confirmou que Anitta afirmou que gravaria uma canção com a menina. "Não sabemos se foi a própria Anitta que escreveu ou a produção. A Melody é muito fã da Anitta, e o sonho dela é fazer algo com ela. Estamos tentando contato com ela para entender o que aconteceu. Talvez a gente tenha se precipitado", chegou a dizer, na época.