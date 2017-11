Tatá Werneck revela "vontade latente de ser mãe" e fala sobre relacionamento com Rafael Vitti

Tamanho do Texto: +A -A

Tatá Werneck encerrou mais uma temporada do "Lady Night", mas nem por isso está de férias. Gravando "Deus salve o rei", trama das 19h que estreia em janeiro, a humorista conseguiu um tempinho na agenda para viajar com o namorado, o ator Rafael Vitti. Doze anos mais velha do que o amado, Tatá não vê problemas na diferença de idade entre eles. "As discussões que estamos tendo em 2017 já não deviam acontecer faz muito tempo. O que eu acho mais doido é aquela velha coisa: quando é um homem com uma menina mais nova, vangloriam o cara, 'nossa tá pegando uma gatinha'. Quando é uma mulher com um cara mais novo sempre acham que ele está com ela por interesse, sempre julgam a mulher", lamentou ela, em uma entrevista à revista "Cosmopolitan".

Rafael Vitti e Tatá Werneck

O relacionamento é tão sério que ela já se considera casada. "A gente está junto todos os dias e dorme juntos todas as noites. Eu tinha na minha cabeça que não ia morar tão cedo com alguém. Quando vi, a escova de dentes dele estava ao lado da minha", contou. Apesar disso, Tatá ainda tem planos de subir ao altar. "Tenho muitas fases. Considero que já fui casada, sei lá, duas vezes, mas nunca no papel. Tenho vontade de fazer uma festa de casamento, nem sei mais se por um sonho meu, acho que mais para ver a carinha da minha avó Denguinho, que é a pessoa que eu mais amo na vida. Ela é louca por ele!".

Outro desejo próximo é a maternidade. "Tenho uma vontade latente de ser mãe e o Rafa também é doido para ser pai. Termino a novela, gravo um filme com a Ingrid Guimarães, tem a terceira temporada do Lady Night e faço mais dois filmes. Talvez deixe as coisas acontecerem a partir do final da novela", disse à revista "Cosmopolitan"