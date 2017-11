Marina Ruy Barbosa rebate críticas por casar cedo: "Ser empoderada não pode ser escolher me casar?"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Casada há um mês com o piloto de stock car Xande Negrão, Marina Ruy Barbosa revelou que sua casa já tem algumas regras. "Estamos morando juntos há um tempo, mas agora que a gente casou, coloquei na cabeça que ele tem de abaixar a tampa da privada. Ele fala: ‘Você não vai querer que agora eu abaixe a tampa’. Pois é, agora eu quero! sou dona de casa!", contou ela, em entrevista à revista "Joyce Pascowitch".

A atriz rebateu as críticas que recebeu por se casar cedo. "Casar não era um plano, mas sempre fui muito família, zero baladeira. Gosto de ficar em casa, de moletom, vendo série. E aconteceu, conheci o Xande. Muita gente veio falar: 'nossa, pra que se casar, tem tanta coisa para fazer ainda'", revelou ela, que se considera uma mulher empoderada. "Acho, sim, que sou uma mulher empoderada. Trabalho pra caramba, brigo tanto pelas coisas que quero... Por que, para mim, ser empoderada não pode ser escolher me casar? A liberdade está nesse poder de escolher o que a gente quer".

Durante a entrevista, Marina criticou, ainda, a imposição de esteriótipos: "Faço muita publicidade. Acho muita hipocrisia quando falam que para ser boa atriz não pode fazer, que tem de ser a porra-louca, a do teatro. Amo atuar, mas por que não desfilar para a Dolce & Gabbana se me chamaram, já que gosto de moda? Por que não desenhar uma coleção de joias? Se são coisas que eu curto, vou aproveitar as oportunidades. Não tem de ter rótulo, essa coisa de todo ator é gay, toda atriz é lésbica, é um pensamento ultrapassado", disse. Falando em publicidade, recentemente, uma campanha protagonizada por ela deu o que falar: a do papel higiênico preto. "A proposta era interessante, com uma equipe em que confio. O que eles me propuseram era a minha cara com o corpo da Gisele Bündchen e o papel enrolado. Era para ser legal, mas acho que, cada vez mais, tudo pode virar uma polêmica na internet. Está tudo politicamente correto demais. As pessoas estão polemizando muito", analisou.

Marina também disse o que acha sobre a sua fama de "perfeita". "Não é uma coisa que me incomoda. Uma hora eu posso ser princesa, outra hora posso ser sexy, louca... e tudo certo. Não quero me limitar em ser uma coisa só. Tenho a personalidade forte".