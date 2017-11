Incêndio atinge Estúdios Globo e chamas destroem galpão de "Deus salve o rei"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

No início da noite dessa quinta-feira, 9, um incêndio atingiu o interior dos Estúdios Globo, em Curicica, zona oeste do Rio de Janeiro. As chamas começaram por volta das 18hs e o local foi rapidamente evacuado sem feridos. Segundo a Central Globo de Comunicação, Militares do Quartel de Jacarepaguá participaram do combate às chamas, que, às 21h22, estavam controladas.

O fogo pegou o galpão de apoio das gravações de "Deus salve o rei", próxima trama das 19h, que substituirá "Pega pega".

Bruna e Marina, vilã e mocinha da trama, lamentaram o ocorrido

Parte do elenco - que inclui Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa, Tatá Werneck, Johnny Massaro, Rômulo Estrela e outros, se pronunciaram nas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, Bruna, que viverá a vilã Catarina, publicou um coração e escreveu: "Fênix! #DeusSalveoRei”. Marina, que será a mocinha Amalia, fez uma homenagem parecida - também uma referência à fênix, com uma imagem do pássaro e a hashtag da trama. Vale destacar que a fênix é um pássaro da mitologia grega que, depois de morrer queimada, renasce das próprias cinzas. Tatá Werneck, que está na Europa, também se pronunciou: "Deus salve o rei. Uma história linda. E agora ainda mais forte. Somos uma equipe unida! Que se admira, se ama e se respeita. Aguardem Deus salve o rei, que renasce hoje. Ainda mais forte", disse.

O folhetim é escrito por Daniel Adjafre e tem direção artística de Fabrício Mamberti.