Claudia Rodrigues faz tratamento revolucionário para esclerose múltipla

A humorista Claudia Rodrigues acaba de iniciar dois novos tratamentos para se curar da esclerose múltipla, doença autoimune rara e sem cura que descobriu aos 30 anos. Atualmente, aos 46, a protagonista de "A diarista", que ficou no ar entre 2004 e 2007, está otimista com o futuro. É que, após diversos tratamentos, incluindo um transplante de células tronco por conta de um surto forte que resultou em desvio ocular e problemas para andar, Claudia passa por uma reabilitação de células vindas da Itália e conhecida como Reac, uma nova tecnologia da medicina para curar a esclerose, realizado em um clínica em São Paulo.

Além disso, ela está fazendo um outro tratamento alemão, conhecido como Bemer, e que dura 45 dias. No dia 20 de dezembro, a humorista será internada no Hospital Albert Einstein, também em São Paulo, para um diagnóstico final.

Claudia Rodrigues

Internada desde fevereiro em uma clínica no interior da cidade para tratar das sequelas da esclerose múltipla, ela já recuperou a fala e o desvio no olho. "Até a voz dela voltou como era antes. O olho já não tem mais aquele problema do desvio. A memória já está 100%. A preocupação maior era com a parte neurológica, no sentindo de poder associar as coisas e os comandos responderem, e isso está acontecendo", comemorou Adriane Bonato, empresária e amiga pessoal da atriz.

"A Claudinha está de um jeito que vai surpreender o mundo. Os médicos estão chorando e não estão acreditando na recuperação dela. A doença não tinha expectiva nenhuma de melhora, e o tratamento, inicialmente, só melhoraria as sequelas, e isso ia levar de cinco a dez anos. Só que ela surpreendeu até a própria medicina. O médico tem certeza que na hora que sair esse resultado ela vai estar curada", disse.