Alvo de preconceito racial em "O outro lado do paraíso", Erika Januza já sofreu na vida real

Nessa quinta-feira, 9, irá ao ar em "O outro lado do paraíso" uma cena em que Nádia, personagem de Eliane Giardini, expulsa Raquel, vivida por Erika Januza, de sua casa com uma sequência de ofensas. Racista, a moça dirá à empregada que seu filho “jamais casaria com uma preta, nariz de bolacha, beiçuda”, ao deixar claro para a moça que já sabe de seu relacionamento com Bruno (Caio Paduan). "Novela é uma coisa forte, que move o nosso país. Essa ficção é muito inspirada na realidade, o que é ótimo para que as pessoas se identifiquem e digam: 'Olha, eu também já passei pelo preconceito que essa menina está passando'", disse Erika, que já sentiu a situação na pele. "Já aconteceu comigo também. E em relacionamentos sérios, ainda por cima. Era aquela coisa de eu dizer: “Vamos sair?”, e o cara responder: 'Ah, não, vamos ficar aqui mesmo'", lembrou.

Erika Januza

Na época, a ingenuidade não a deixou perceber certos tipos de situação. "Só fui perceber quando as situações foram sendo verbalizadas mesmo. Hoje, sou mais consciente", disse ela, que já terminou namoros tanto por conta de rapazes que não quiseram assumí-la como por conta de interferências familiares deles. "Infelizmente, não aconteceu uma vez só".

Depois de ser demitida, sua Raquel voltará a morar no quilombo onde cresceu, mas logo voltará para Palmas com uma nova profissão: ela vai vender artesanato confeccionado com o capim dourado, material típico da região do Jalapão. "Fico imaginando quantas empregadas ouvem barbaridades assim e não podem responder para não perder seu emprego ou mesmo porque não têm consciência da gravidade da situação, sentem medo porque quem ofende é mais forte financeiramente. Fico muito feliz de poder ser vista por essas pessoas e fazer elas entenderem que podem fazer diferente. Walcyr (Carrasco, autor) está trazendo isso à tona de forma linda e verdadeira", elogiou.