Sindicato de atores baianos critica escalação da próxima trama das 21h

Um grupo de atores baianos divulgou uma carta aberta direcionada à Rede Globo por conta da escalação dos atores da próxima trama das 21h, "De volta para casa", de João Emanuel Carneiro. É que a história, que terá direção de Dennis Carvalho, será ambientada na Bahia e deve trazer nos papeis principais Emilio Dantas e Giovanna Antonelli. Vale lembrar que, recentemente, foi noticiado na imprensa que a atriz teria sido cortada do elenco por ser “branca demais”. No entanto, a Globo voltou atrás e a escolheu mesmo assim para a personagem, por insistência do autor.

Os artistas baianos demonstram irritação com a situação. “O que queremos é uma participação maior de artistas da Bahia em novelas, inclusive para não haver o trabalho de se imitar o sotaque baiano. Tem gente até que faz isso de forma charmosa, mas é desnecessário, temos elenco para isso. Não queremos que os atores daqui se limitem à figuração”, declarou o presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos da Bahia (Sated-BA), Fernando Marinho, em entrevista à revista "Veja".

Confira a carta na íntegra:

“Carta Aberta à Rede Globo de Televisão:

Cara produção da novela De volta para casa, da Rede Globo de Televisão

Com muita alegria que nós, atores e atrizes da Bahia, recebemos a notícia que nossa terra será mais uma vez cenário de uma produção da emissora, desta vez do autor João Emanuel Carneiro e produção de elenco de Vanessa Veiga. Temos muito orgulho do grande potencial das nossas locações, com suas riquezas naturais e paisagens urbanísticas, do rico terreno em temáticas, do caldeirão cultural em constante ebulição e do berço histórico do nosso país. Mas, sobretudo, nos envaidecemos por nossa gente!

A Bahia é terra de povo guerreiro e trabalhador, de profissionais e mentes brilhantes, de onde brotam Jorges, Zélias, Betâneas Caetanos, Glaubers, Gils, Gals, Danielas e Ivetes. Mas não só da literatura e música se faz o nosso tabuleiro. Talentos ‘Made in Bahia’ em interpretação para o audiovisual também são nossa especialidade! Wagner Moura, Lázaro Ramos, Vladimir Brichta, Regina Dourado, João Miguel, Luís Miranda, Fábio Lago, Edvana Carvalho, Daniel Boaventura, Cyria Coentro, Fabrício Boliveira, Laila Garin e muitos. Da mesma plantação de onde vieram estes, ainda existem muitos outros com a mesma formação, qualidade técnica e artística e trajetórias profissionais parecidas (muitas vezes, até compartilhadas) com capacidade para assumir papéis importantes e de destaque em qualquer produção audiovisual no Brasil ou no exterior.

Através desta carta, todos nós do Movimento Respeito às Atrizes e Atores da Bahia junto ao Sated-BA informamos que estamos disponíveis e aptos a compor o elenco principal em sua produção, e não apenas papéis secundários, sem falas e pequenas participações. Temos consciência que lugar de elenco baiano não é na figuração especial.

As atrizes e os atores baianos ‘colocam a cara no sol’, não se recolhem à sombra e estão preparados para, junto com a sua produção, protagonizar essa história de sucesso que será esta novela com a cara e jeito da Bahia que, com certeza, não deixará de retratar com fidelidade este povo tão cativante e envolvente, do qual nós somos parte e representamos tão bem.

Estamos ansiosas e ansiosos com a chegada da sua equipe. Com certeza, serão todos recebidos com a nossa famosa hospitalidade com gosto de dendê e braços abertos. Sem dúvidas, faremos todos se sentirem em casa e De Volta para Casa.”