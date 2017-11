Schutz lança nova linha de bolsas e sapatos com festa badalada em Ipanema

Tamanho do Texto: +A -A

Alô Ipanema! Essa quarta-feira, 8, é um daqueles dias de muita moda, tendência e gente bonita na loja da Schutz no bairro. Na flagship da grife, na Rua Garcia D’Ávila, haverá o lançamento da linha Summer Holiday, como parte da coleção Verão 2018, naquele clima que a gente adora. Por lá, a digital influencer e cantora Gabriela Lobo irá se apresentar com um repertório que é a cara das novidades da Schutz. No repertório e na coleção, o verão e o clima de calor assumem o protagonismo com temperos fresh.

Se na trilha sonora Gabriela Lobo promete trazer uma seleção pensada nas altas temperaturas, na moda a Schutz inova em modelos lindíssimos que prometem ser hits do Verão 2018. Como tema central da linha Summer Holiday, Marrakesh foi a inspiração eleita pela grife que traduziu a riqueza do local em cores e handmade. No entanto, seguindo a proposta de aliar o DNA moderno e feminino da marca com as tendências da estação, a Schutz também traz uma paleta mais tradicional e certeira, com tons de nude, preto e branco.

Aliás, esta é uma das novidades da marca que será lançada amanhã na flagship de Ipanema. O Natural Mood foi a forma encontrada pela Schutz para investir em tons neutros e estética minimalista para o próximo verão. Na linha, o sisal e o crochê ganham destaque entre os materiais e garantem um aspecto natural aos modelos. Além disso, em Natural Mood, o couro liso, principalmente em tons terrosos, potencializa a feminilidade dos calçados em uma dobradinha que já chega como sinônimo de sucesso.

Indo por um outro caminho, a Schutz também lança modelos pensados para a noite. Na linha Fantasy, os calçados seguem como referência a luxuosa estética monárquica. Apesar do requinte, os lançamentos possuem uma linguagem jovem e cool em um mix de produtos composto por rasteiras, saltos, scarpins e mules.

Nos acessórios, as bolsas também se destacam na nova coleção da Schutz para o Verão 2018. Com shapes diferenciados e novos fechamentos, os modelos passeiam por uma cartela plural e colorida. Trazendo as cores quentes da estação, as bucket bags, mochilas, crossbodies e clutches chegam nas opções azul, amarelo, laranja e vermelho, além da trinca tradicional, branco, preto e nude

Ah, e neste ponto, a versatilidade também é um fator interessante nos novos modelos. Para os acessórios em fibras naturais, principalmente a rafia, a Schutz aposta em bolsas que vão da praia ao ambiente urbano. Um sonho para a mulher moderna!

Para completar, o lançamento, a Schutz de Ipanema, no Rio, ainda apresenta os novos solados em couro da grife. Agora, eles virão com o monograma oficial da etiqueta estampado. Ou seja, o Triangle, símbolo da marca, virá como detalhe especial no solado e na palmilha, porém, em tamanho menor.