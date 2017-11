Leda Nagle diz ser reconhecida como sogra de Sabrina Sato: "Trabalhei 40 anos para ouvir isso"

Tamanho do Texto: +A -A

Leda Nagle acumula um currículo extenso e admirável em seus 40 anos como jornalista e apresentadora e esteve a frente do icônico "Sem censura", da TV Brasil, por quase 20 anos, mas, atualmente, é conhecida como a "sogra da Sabrina Sato". Pelo menos foi o que ela contou durante uma entrevista para Fábio Porchat. “Eu estava no lançamento do livro do Xexéo e ouvi umas moças cochichando: ‘olha lá a sogra da Sabrina’. Não acredito no que estou ouvindo. Trabalhei 40 anos para ouvir isso”, disse aos risos. “Mas tudo bem, agora eu relaxei”, disse, aos risos.

Sabrina e Duda com Leda Nagle

A jornalista é mãe do ator Duda Nagle, com quem Sabrina namora há quase dois anos, e que também participava do "Programa do Porchat". “Eu cresci sendo o filho da Leda Nagle. Depois, virei o Duda Nagle, mas agora sou o namorado da Sabrina”, completou ele, avisando que também passa pela mesma situação que a mãe.

O apresentador e humorista perguntou como é a relação das duas - conhecidas pelos gênios fortes. “Já tive uma DR (discussão da relação) com a Sabrina. Uma DR sogra-nora. Ela disse que eu falo muito. Ela também fala muito”, entregou Leda. “Às vezes quando eu quero falar eu quase tenho que subir na mesa, jogar as coisas no chão. Eu que sou responsável por essa união aqui, deixa eu falar um pouquinho”, brincou Duda.