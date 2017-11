Sergio Guizé analisa Gael: "Um papel que pode seguir várias direções"

Tamanho do Texto: +A -A

Se Gael é um mocinho ou um vilão somente Walcyr Carrasco pode dizer. O personagem, vivido por Sergio Guizé, é o protagonista da nova novela das 9, O Outro Lado Do Paraíso. O rapaz cresceu em uma família rica do Tocantins e, logo no início da trama, se apaixonou pela humilde Clara, vivida por Bianca Bin, que morava no interior do estado, no Jalapão. O histórico de agressões de Gael, sempre encobertas pela mãe, Marieta Severo, acaba sendo revelado com o casamento. “Acho que o Gael consegue transitar pelos extremos. Ele sofreu na infância por exigirem muito dele. Quando conhece a Clara, entende o que é o amor e percebe que o mundo não é só impunidade. Mas é um cara refém de sua cultura, foi criado com pessoas mostrando a ele que um homem deve ser o responsável pelo lar e acho que tenta provar que é assim quando na verdade não é. Possui esta ideia de que é preciso defender a sua mulher, a sua casa e o seu nome”, comentou.

Sergio Guizé

Como a novela começa em 2007 e terá uma reviravolta que alcançará o ano atual, o rapaz já adiantou que existe esperança para seu personagem que irá aprender muito com a vida nestes dez anos. Por esse motivo, o ator não sabe ainda se consegue classificar o papel como mocinho ou vilão, mas espera não ser odiado pelo público.

A influência que a mãe possui sobre o personagem é imensa. Ela é responsável por estimular discussões dele com a nora. “Os erros são instigados pela mãe que manipula a situação. Os dois se amam, na verdade. A personagem da Marieta gosta de seus filhos da forma dela, cada um com um intensidade particular. Ela é ambiciosa e manipuladora e nem sempre o que a mãe julga ser melhor é o certo para os seus filhos. Aprendi muito como homem trabalhando ao lado de Marieta”, elogiou.

Devido a estas várias camadas do personagem, Sergio já consegue adiantar que não será uma atuação fácil. No entanto para ajudar o artista nesta composição, tem ao seu lado grandes influências como o papel da atriz Fernanda Montenegro. “Estou focado em fazer o meu trabalho e conto com a ajuda de pessoas maravilhosas. É uma aula atuar com essas feras. Acho que tenho até maio para entrar no personagem e nesta história. Estou trazendo novas referências com a ajuda dos diretores. Acredito que eu e Walcyr ainda estamos sentindo qual caminho o Gael vai tomar, sei que é um papel que pode seguir várias direções”, garantiu.

Este personagem em O Outro Lado do Paraíso é o segundo protagonista consecutivo que faz na rede Globo. O primeiro foi em Eta Mundo Bom, também escrito por Walcyr Carrasco, o que contabiliza sua segunda produção ao lado deste gênio do folhetim. “Eu confio no trabalho dele e ele no meu, acredito que seja por isso que me chamou. Esta novela é muito diferente de Eta Mundo Bom porque são vários focos narrativos e de conflitos. O Walcyr vai instigando a gente a cada capítulo. Ao escrever, acho que ele empresta um pouco da sua essência para os seus personagens o que é a receita para a trama ser boa”, afirmou Sergio. O ator classifica seu personagem Candinho, na primeira novela, como uma semente de amor e esperança, um verdadeiro presente que espera continuar contribuindo para o sucesso de sua carreira.

Tudo é uma questão de adaptação. Um personagem foi virando outro e quando percebeu, o ator já se preparava para outro protagonista em menos de um ano de diferença, uma oportunidade rara para qualquer profissional da empresa. “Não considero os personagens como galãs, vejo apenas como papéis, sejam eles mais complicados ou não. Por isso não tenho medo de ficar mal acostumado por só fazer protagonistas. Tenho que trabalhar muito, todos os dias. O foco agora é ser o melhor possível e quanto mais difícil, mais interessante é. Não consigo dar mais importância para um papel de protagonista das 9 ou para um personagem de uma peça. Tudo é importante e intenso. Às vezes, paro um pouco para colocar a cabeça para funcionar e tentar não ficar tenso”, garantiu o ator que já possui 20 anos de carreira.