José Loreto fala sobre bebê com Débora Nascimento: "Tenho sintomas. Estou grávido também"

Juntos desde 2012, José Loreto e Débora Nascimento esperam, para o ano que vem, sua primeira filha, que se chamará Bella. O futuro papai tem sido tão presente na gestação da amada que revelou, inclusive, ter apresentado os mesmos sintomas da gravidez de Débora. " "Venho tendo desejos de devorar barras de chocolate. Estou grávido também. Tive até enjoos no início", contou ele, em entrevista à revista "Claudia".

Débora e José: papais do ano

José, que já tinha confessado o desejo de ser pai, não planejava aumentar a família ainda. "Planejávamos ter filho, mas não era para agora. Quando começamos a suspeitar, comprei o teste de farmácia. Deu positivo e ela não acreditou. Nos primeiros dias, ficamos em choque e bateu um desespero. A gente não estava tentando engravidar, embora não use nenhum método anticoncepcional. Rolou e ficamos muito felizes", disse. "Eu estava respeitando o tempo da Débora. Quando a Bella nascer, vou ter uma semana de licença e pronto: volto a trabalhar. Já ela terá de interromper a carreira, no auge, para dar à luz. É por uma razão mais do que especial, claro, porém o peso maior acaba sendo para ela", avaliou ele, no ar em "Cidade proibida".