Galã de "Gossip Girl", Ed Westwick é acusado de estupro

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

A atriz Kristina Cohen publicou um texto em seu perfil no Facebook na madrugada dessa segunda-feira, 6, em que acusa o ator Ed Westwick, famoso por interpretar Chuck Bass na série "Gossip Girl", de tê-la abusado sexualmente em 2014. "O último mês tem sido incrivelmente difícil. Assim como muitas outras mulheres, eu também tenho uma história de assédio", escreveu a atriz, de 27 anos, que fez papéis menores em filmes e séries de televisão. "Eu fui estuprada há três anos. Foi um período obscuro na minha vida. Minha mãe estava morrendo por causa de um câncer e eu não tinha tempo e condições de processar o que aconteceu comigo. Eu enterrei a minha dor e culpa para receber a devastação que veio com a morte da minha mãe, três meses depois".

Ed Westwick

Ela continuou: "Eu namorei um produtor que era amigo do ator Ed Westwick. Foi esse produtor que me levou na casa de Ed, quando eu o conheci pela primeira vez. Quando ele sugeriu que 'todos nós deveríamos fazer sexo' eu quis ir embora. Mas o produtor não queria deixar Ed desconfortável e sair. Ed insistiu que ficássemos para o jantar. Eu disse que estava cansada e que queria ir embora, tentando sair dessa situação desconfortável.Ed sugeriu que eu cochilasse no quarto de hóspedes. O produtor disse que ficaríamos mais 20 minutos e poderíamos ir embora. Eu fui para o quarto, deitei e acabei dormindo. Eu fui acordada abruptamente com Ed em cima de mim, com seus dedos dentro do meu corpo", lembrou.

"Eu pedi para ele parar, mas ele era muito forte. Eu lutei o quanto eu pude, mas ele pegou meu rosto, me sacudiu, dizendo que queria fazer sexo comigo. Eu fiquei paralisada, aterrorizada. Eu não podia me mover. Ele me segurou e me estuprou", escreveu.

O depoimento da vítima

"Foi um pesadelo e os dias seguintes não foram melhores. O produtor disse que a culpa foi minha, que eu participei por vontade própria. Ele me dizia que eu não podia falar nada, porque Ed iria atrás de mim, me destruiria e eu poderia esquecer minha carreira de atriz. Eu sinto nojo de ver homens como Ed respeitados publicamente. Entrevistado por lugares renomados como a Oxford Union Society na Oxford University [universidade no Reino Unido], quando ele foi nomeado como uma 'pessoa modelo para o mundo'. Como isso termina? Ed usando a fama e o poder para estuprar e intimidar, mas continuam por aí, conquistando elogios".

Kristina revelou que decidiu falar sobre o caso após ver a série de denúncias de abuso sexual no último mês em Hollywood. O produtor Harvey Weinstein, o cineasta James Toback e o ator Kevin Spacey foram alguns dos acusados. “Espero que meu depoimento possa ajudar outras mulheres a saberem que não estão sozinhas, que não são culpadas. Espero que minha história e as outras histórias ajudem a reiniciar e a realinhar os ambientes tóxicos que têm criado esses monstros”,

Na tarde dessa terça-feira, Ed se pronunciou sobre a denúncia na mesma rede social. "Não conheço essa mulher. Nunca me forcei a fazer qualquer coisa desse tipo ou qualquer outra mulher. Eu certamente não cometi um estupro", limitou-se a dizer.