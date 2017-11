Mulher mais sexy do ano, Paolla Oliveira elege bebida favorita: "Whisky"

Tamanho do Texto: +A -A

Ela desbancou nomes como Juliana Paes, Anitta, Bruna Marquezine, Grazi Massafera, Marina Ruy Barbosa e levou o título de "mulher mais sexy do ano" da revista "Vip". Não à toa: Paolla Oliveira é dona de um corpo escultural e personalidade marcante. O sucesso na pele da policial Jeiza em "A força do querer" também marcou seu ano. Em entrevista, a bicampeã do posto falou sobre sua relação com Rogério Gomes, o Papinha, diretor global, e a diferença de idade entre os dois - ela é 20 anos mais nova do que o amado. "Normalmente procuramos quem pensa e acredita em coisas parecidas, então a diferença de idade fica distante. Se o parceiro tem o mesmo ritmo que você, as mesmas vontades, é isso que vai definir se o relacionamento vai dar certo ou não", disse.

Paolla Oliveira posa para a revista "Vip"

Paolla revelou, ainda, gostar de bebidas alcóolicas mais marcantes. "Adoro, principalmente whisky. Fui para a Escócia aprender mais sobre a bebida. Não sou chegada em drinks porque o que gosto – cerveja, whisky e vinho – não se mistura bem com nada. Ok, gosto também de uma cachacinha...", contou. E para manter o corpão? "Troquei o suco por frutas. E descobri alimentos maravilhosos, tipo chia, coco e alfarroba. Mas sou contra modismos. Hoje em dia todo mundo toma chá de hibisco. Eu tomo água mesmo".

O corpão, aliás, já foi motivo de insegurança. Paolla evitava usar short porque achava as pernas muito grossas. "Se hoje me sinto bem, é porque me enxergo assim por dentro. Acho que cheguei a um ponto de equilíbrio, sabe? Não fico mais brigando, tentando mudar grandes coisas no meu corpo. Tudo se torna mais fácil quando a gente para de lutar contra si mesma. A satisfação de impor a si mesma uma meta e conseguir é incrível nas duas esferas. Você fica mais bonita, mais magra, mais resistente, mais disposta. Isso dá um ânimo... Você se enxerga mais fácil. E por aí vai", entregou.