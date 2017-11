Fã puxa cabelo de Sandy em aeroporto

Tamanho do Texto: +A -A

Sandy foi agredida por um fã ao desembarcar no aeroporto de Aracaju, onde apresentou o show da turnê “Meu canto”, no último fim de semana. Mesmo com o aeroporto lotado Sandy foi atenciosa com os fãs e distribuiu autógrafos. Durante a confusão, um garoto puxou os seus cabelos enquanto filmava. A situação foi transmitida ao vivo pelo próprio admirador, que, em meio ao tumultuo, tentou chamar atenção da ídola. No vídeo, é possível ouvir Sandy dizendo: "Ai, meu cabelo!". Em seguida, ela entrou na van e deixou de atender quem estava a sua espera.

Os seguranças afastaram o rapaz, que não pediu desculpas e continuou no local como se nada tivesse acontecido. Nas redes sociais, os fãs se mostraram revoltados com a atitude do menino, Thiago, que usa o sobrenome Leah, o mesmo da cantora. "Não tive culpa. Estava mais prestando a atenção no celular do que na minha mão. Não fui lá para puxar o cabelo dela. Só queria um abraço. Não quis fazer nenhuma maldade. Eu não sou louco, nem psicopata e nem nada disso que estão falando. Sou apenas um fã", disse o rapaz, em seu canal de Youtube.

"Foi algo mais forte do que eu, uma impossibilidade que a emoção tomou conta de mim. Não sou louco e não sou psicótico. Sou apenas um fã, assim como qualquer outro. Foi uma coisa de coragem, de eu querer abraçar ela no meio à força. Mas deu nisso… Peço perdão a Sandy. Não queria causar constrangimento", justificou-se.

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que Sandy passa por algo do gênero. Em março desse ano, quando se apresentava em Recife, em Pernambuco, ela passou por um susto: um fã invadiu o palco e, mesmo contido por seguranças, conseguiu alcançar a cantora e puxou seu braço, quase derrubando-a no chão. Depois do ocorrido, ela reclamou de dores. "Quase que ele arranca meu braço".