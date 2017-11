Carolina Ferraz fala sobre fim de contrato com a Globo: "Era boa empregada"

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Sempre muito discreta, Carolina Ferraz comentou o fim de seu contrato fixo com a Rede Globo durante uma entrevista para o apresentador e humorista Fábio Porchat. "Todo mundo acha que é um tabu falar sobre isso e não é. Eu acho que toda a realidade do mercado mudou e graças a Deus que mudou, né? Acho que há dez anos atrás você realmente só tinha um lugar para fazer as coisas, para trabalhar. Hoje em dia não, veja você como exemplo: você veio, começou, teve seu canal no YouTube, você vive à margem do mainstream e, no entanto, é tão popular quanto, faz tanto sucesso quanto qualquer outra pessoa, deve ganhar talvez até mais dinheiro", disse ela, que deixou a emissora carioca após uma reformulação interna.

As 26 novelas e 27 anos de serviços prestados, porém, são uma boa recordação. "Amo meu ofício. Eu amo que eu faço e sou atriz de alma, mesmo. Saí da Globo tranquila. Tanto de cá, quanto de lá. Eu sou boa empregada e eles bons patrões", garantiu. “É um trabalho muito duro. Eu amo o meu ofício, eu não saberia fazer outra coisa, eu amo ser atriz. Mas eu entendo a complexidade disso".

Carolina Ferraz em entrevista ao Porchat

Apesar dos elogios, de acordo com o colunista Maurício Lima, Carolina estaria processando a empresa. A atriz, que teve como última novela na casa "Haja Coração", em 2016, estaria pedindo seus direitos de uma funcionária: o recebimento de férias, 13º salário, FGTS e a rescisão de seu vínculo com a empresa. Entretanto, a emissora argumenta que seu contrato era de PJ (pessoa jurídica) e o processo ocorre em segredo de Justiça.

Em outro momento do bate-papo com Porchat, Carolina contou que adorou apresentar o programa "Receitas de Carolina", transmitido no canal GNT. Mesmo sem a continuação, ela revelou que a atração foi um sucesso. "Sempre gostei de cozinhar para fora. Faço de tudo pra todo mundo. Amo cozinhar. E eu nunca imaginei que esse programa fosse fazer o sucesso que fez. Foi a maior audiência do GNT em SP e a segunda maior da casa em todo o Brasil. Eu fazia novela na Globo, a novela tinha a maior audiência da casa, e o povo me parava só para falar do programa de culinária", lembrou.