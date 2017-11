Após assumir namoro, Fátima Bernardes posta foto com eleito em rede social

Tamanho do Texto: +A -A

As fotos de Fátima Bernardes de mãos dadas com um rapaz no shopping deram o que falar na semana passada e rapidamente a internet descobriu: trata-se de Túlio Gadelha, advogado de 29 anos, nascido em Recife. Agora, Fátima é quem publicou uma imagem com o amado. "Quem sabe isso quer dizer amor, estrada de fazer o sonho acontecer", legendou a apresentadora ao compartilhar foto dos dois andando de bicicleta. A frase é da música "Quem Sabe isso quer dizer Amor", dos compositores Lô e Márcio Borges.

Tulio e Fátima: amor nas redes sociais

Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a apresentadora do "Encontro" compartilha uma foto de Túlio em suas redes sociais. Em setembro, eles estiveram juntos no musical "Cantando na Chuva" e posaram para foto com Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello. Já no Facebook, Túlio elogiou a jornalista. "Ontem tive um encontro com ela. Pessoa incrível de uma simplicidade encantadora e leveza na alma", chegou a dizer o advogado, que já foi candidato a deputado federal e a vereador pelo PDT.

Além da jornalista, Túlio também publicou uma foto do casal e usou a música “Valsa da Ilusão”, de Zé Manoel. "E o meu caminho vai ser teu caminho. Encontraremos a felicidade", escreveu. Anteriormente, Túlio havia preferido não se manifestar sobre o assunto. O colunista Leo Dias entrou em contato com o rapaz, que se negou a falar. “Sei que é o trabalho de vocês, eu respeito, mas eu prefiro não falar sobre esse assunto no momento”, disse.