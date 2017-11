Lázaro Ramos e Taís Araújo querem adotar uma criança: "Aumentar a família"

Tamanho do Texto: +A -A

Pais dos pequenos João Vicente, de 5 anos, e Maria Antônia, de 2, Lázaro Ramos e Taís Araújo planejam mais filhos, mas descartam uma nova gravidez. "Eu amo crianças. Mas não me imagino aumentando a família por vias naturais. Eu e a Taís queremos adotar uma criança. Mais uma criança em casa é bem-vinda, mas uma nova gravidez acho que não. Já tem muita gente no mundo, já fiz minha parte", disse, em entrevista ao "Purepeople". "Acredito que o mais difícil é ter paciência e sabedoria suficiente para poder escutar o seu filho e conseguir entender o que ele está sentindo para ajudá-lo a crescer pleno e feliz. Mas é uma aventura maravilhosa, mesmo com os desafios", analisou.

Lázaro Ramos e Taís Araújo

Em cartaz no teatro e se preparando para um novo desafio, o programa "Lazinho com você", Lázaro garantiu que a nova temporada de "Mister Brau" está garantida. "Estou muito feliz pelas minhas realizações pessoais e profissionais. É muito bom ser o autor dos trabalhos que realizo. Seja no livro, na peça, no programa 'Lazinho com você'... é muito bom ver a minha voz sendo escutada", comemorou.