Kim Kardashian e Jennifer Lawrence lembram bebedeira juntas: "Pedi para você me vestir"

Um encontro de Jennifer Lawrence e Kim Kardashian levou a internet à loucura nessa quinta-feira, 2. Não para menos, já que as duas são as mulheres mais buscadas no Google do mundo - Jen acaba de tomar de Kim o primeiro lugar na lista. Fã da família Kardashian, a atriz de "Mother" entrevistou a mais famosa das irmãs durante o programa "Jimmy Kimmel Live" e não poupou temas polêmicos como barriga de aluguel, virgindade e muito mais.

Jennifer Lawrence já havia se declarado fã do reality show sobre as Kardashians. Nos bastidores do badalado filme "Mother", por exemplo, ver o programa aliviava a tensão das filmagens: "O filme foi muito difícil, então nós construímos uma pequena barraca das Kardashians que era meu lugar feliz". No programa, a atriz de Hollywood mostrou até uma montagem em que se insere na família.

Kim Kardashian e Jennifer Lawrence

Em um momento do bate-papo, Kim revelou que Jennifer jantou na casa da família e sua presença foi um acontecimento: "Nunca vi minha mãe tão bêbada na vida!". Lawrence continuou: "Eu fiquei nua na casa de vocês. O jantar foi tudo o que eu poderia esperar, foi maravilhoso. Me lembro distintamente de ficar nua no closet dela e pedir para você me vestir. E você me vestiu de maneira fabulosa”, elogiou.

A esposa de Kanye West também falou sobre a barriga de aluguel e Jennifer brincou ao dizer que se candidataria ao posto. “Eu vou te perguntar, caso eu faça novamente”, riu a socialite, que espera seu terceiro filho, gerado por outra mulher. Outras perguntas polêmicas renderam momentos divertidos, como quando Jennifer perguntou "qual das irmãs perdeu a virgindade primeiro". "Provavelmente fui eu! Mas eu juro que estava num relacionamento sério!", defendeu-se Kim.

Lawrence e Kim

Ainda sobre polêmicas, Jennifer não poupou o item “Blac Chyna” – ex do irmão de Kim e uma das protagonistas d maior polêmica da história da família. “Eu sempre disse que quando alguém fosse me perguntar…diria que Dream (filha de Rob e Blac) vai ver isso um dia e acho que é super respeitoso não dizer qualquer coisa sobre a mãe da minha sobrinha”, respondeu.

Sobrou até para Justin Bieber e Selena Gomez! A loura quis saber de Kim o que ela achava da reaproximação do casal. “Estou achando muito fofo!”, declarou.