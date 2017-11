Fernanda Lima lembra críticas por atuação em novela e revela ter escondido gravidez por chance na TV

Karina Kuperman Tamanho do Texto: +A -A

Uma das apresentadoras mais disputadas da TV Globo, Fernanda Lima passou por alguns desafios para chegar ao posto. Mãe dos gêmeos João e Francisco, de 9 anos, ela revelou ter escondido a gravidez por uma oportunidade na televisão. A história aconteceu após protagonizar a novela "Bang Bang", em 2005, e ter sido alvo de diversas críticas por conta de sua atuação. “Sofri demais. Fiquei no chão, arrasada. Eu era só uma iniciante. Realmente, eu não era boa, mas é que eu não sou uma boa atriz. Não escolhi ser uma atriz”, disse, em entrevista à revista “Claudia”.

Fernanda Lima escondeu a gravidez para substituir Angélica no "Video Game"

Depois disso, ela recebeu o convite de substituir Angélica no "Video Game", quadro do "Vídeo Show", durante a licença-maternidade da loura. Fernanda, no entanto, também esperava seus filhos. “Eu também estava grávida de gêmeos, mas não contei para ninguém, nem na Globo. Tive medo de não me darem o lugar”, lembrou ela, que queria mostrar que seu talento era como apresentadora.

Ela relembrou, ainda, um momento de sua relação com o marido, Rodrigo Hilbert, quando os dois se separaram e ela o viu com outra mulher. "Quando conheci o Rodrigo, eu achei o pai dos meus filhos... Quando vi que ele tinha arranjado outra namorada e que a coisa estava ficando séria, corri atrás dele e disse: 'Eu te amo e quero ficar com você'. Eu não ia perder o homem da minha vida", contou ela, que está com o galã há pelo menos 16 anos, mas ainda não oficializou a união. Apesar disso, eles consideram o nascimento dos gêmeos como marco do início do casamento.

Aos 40 anos, Fernanda ainda pretende aumentar a família, mas pelo desejo do marido. "Eu até tenho um medinho, uma gravidez nessa idade significa recuperação física mais difícil, mas o Rodrigo quer muito e ele está sempre do meu lado, ele merece", disse ela, que admitiu: se incomoda com alguns detalhes no corpão: "A pele já me incomoda. Não tenho mais a pele de guria. Ainda vou à praia de biquíni, ainda mantenho barriga tanquinho, mas a pele é de uma mulher que é mãe de dois filhos e que teve um barrigão, e isso não é a coisa mais agradável do mundo".

Fernanda e Rodrigo

E como será ser casada com um homem tão desejado? "Não é um problema porque ele é bem tranquilo. Dorme às 22h, acorda às 6h, gosta de ficar em casa, fazer comida, jogar vôlei na praia... Leva uma vida calma. Seria difícil se ele me provocasse ciúme, me intimidasse, mas não é o caso. Ele é lindo mesmo! Não posso interferir, ele não é posse minha, sabe como agir. Acho legal ele ter se tornado um exemplo por cozinhar, ser um paizão maravilhoso, um marido querido. Ele é símbolo de uma geração de homens absolutamente sensíveis, que têm visões feministas, que se permitem ser femininos", elogiou.

Tratar de temas polêmicos à frente do "Amor e Sexo" a fez uma figura importante na luta feminista e Fernanda sabe disso. "Eu me tornei um ser político. E aí, quando tu me perguntas: 'Tu és feminista?'. Hoje, com toda certeza, eu te digo que sim. Se eu pensar no meu passado, minha trajetória toda foi feminista. Eu nunca deixei que um homem me mandasse calar a boca, nunca me deixei ser violentada a ponto de não me defender, nunca desisti de nada por ter alguém competindo comigo. Então eu tenho direito de estar aqui e de gostar de quem eu sou", analisou ela, que foi além: "A gente poder falar ao microfone é um negócio muito poderoso, a gente tem uma responsabilidade enorme, não cabe mais fazer da minha vida a bonitinha do Instagram, foto de biquíni, selfie, não. Agora eu tenho que dar conta disso aqui".